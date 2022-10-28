Студенты Безрукова высмеяли его героя в "Бригаде"

Несколько дней назад актер Сергей Безруков отпраздновал свой день рождения. В честь этого события его студенты подготовили сюрприз. Подробностями актер поделился в своих социальных сетях.
Так, ученики Безрукова показали на сцене юмористический номер, в котором обыгрываются его роли в фильмах. В своих сценках студенты упомянули любовь артиста к березам и русской культуре. А одна из девушек повторила слова Саши Белого из культового сериала "Бригада" кинорежиссера Алексея Сидорова, и вызвала смех у зрителей.
В социальных сетях Безруков признался, что ему понравился сюрприз от студентов. Он посмеялся над самим же собой и выразил мнение, что из его учеников получатся отличные артисты.