Студенты Безрукова высмеяли его героя в "Бригаде"

Несколько дней назад актер Сергей Безруков отпраздновал свой день рождения. В честь этого события его студенты подготовили сюрприз. Подробностями актер поделился в своих социальных сетях.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Так, ученики Безрукова показали на сцене юмористический номер, в котором обыгрываются его роли в фильмах. В своих сценках студенты упомянули любовь артиста к березам и русской культуре. А одна из девушек повторила слова Саши Белого из культового сериала "Бригада" кинорежиссера Алексея Сидорова, и вызвала смех у зрителей.