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3 часа назад

Студенты актера Сергея Безрукова высмеяли его героя в "Бригаде"

Мария Иглина

Несколько дней назад актер Сергей Безруков отпраздновал свой день рождения. В честь этого события его студенты подготовили сюрприз. Подробностями актер поделился в своих социальных сетях.

Студенты Безрукова высмеяли его героя в "Бригаде"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Так, ученики Безрукова показали на сцене юмористический номер, в котором обыгрываются его роли в фильмах. В своих сценках студенты упомянули любовь артиста к березам и русской культуре. А одна из девушек повторила слова Саши Белого из культового сериала "Бригада" кинорежиссера Алексея Сидорова, и вызвала смех у зрителей.

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В социальных сетях Безруков признался, что ему понравился сюрприз от студентов. Он посмеялся над самим же собой и выразил мнение, что из его учеников получатся отличные артисты.

Ранее отец Нюши признался, что он переживает за карьеру певицы.

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