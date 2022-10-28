Как Джулия Робертс стала самой высокооплачиваемой актрисой

Кажется, что карьера Джулии Робертс сложилась как в современной сказке (именно в этом жанре снято большинство ее известных работ): ее отец продавал пылесосы, мама работала секретарем церковного прихода, оба родителя держали любительский театральный клуб, в котором привили своим детям любовь к сцене.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего через несколько лет после того, как Джулия закончила школу, ей удалось получить роль официантки в пиццерии в романтической комедии "Мистическая пицца". Затем последовала уже более заметная работа в фильме "Стальные магнолии", в которой Робертс очаровала всех своей белозубой улыбкой, впоследствии ставшей ее визитной карточкой.

Видео дня

Роль в комедийной драме Херберта Росса принесла актрисе первую номинацию на премию "Оскар" всего в 22 года. Ну а затем случились "Красотка", мировая слава и репутация первой актрисы, которая может обеспечить отличные кассовые сборы просто фактом своего присутствия в фильме.

Конечно, в реальной жизни все оказалось сложнее, чем могло бы показаться со стороны.

Начнем с того, что один из ее самых успешных и известных фильмов — "Красотка" — сперва был совершенно другим: романтическая сказка о любви секс-работницы Вивьен и финансового магната Ричарда Льюиса изначально была тяжелой драмой и называлась "3000" (столько стоила одна ночь с Вивьен)

Кадр из фильма "Красотка"

По задумке сценариста Дж.Ф. Лоутона, героиня страдала от наркотической зависимости и после непродолжительного романа Льюис выбросил ее из машины прямо на дорогу. Привлечь продюсеров и даже актеров такой историей было сложно.

Роль Вивьен предлагали Вайноне Райдер, Дженнифер Коннелли, Мишель Пфайффер и Дрю Бэрримор, и далеко не все соглашались прийти на прослушивание. Кандидатуру Робертс тоже рассматривали, но тогда она была еще относительно неизвестной — "Стальные магнолии" еще не вышли в кино. В итоге ее все-таки утвердили на роль, хотя ни она сама, ни продюсеры не были уверены, что это верное решение. Впрочем, это было уже неважно. Через три дня проект перешел студии Disney, режиссером назначали Гарри Маршалла, а из драмы сделали ромком. Из вежливости Маршалл встретился с Робертс, но даже после радикальных изменений в проекте роль Вивьен осталась за ней. Позже актриса признавалась, что, скорее всего, не смогла бы сняться в фильме по изначальному сценарию.

Добро пожаловать в Голливуд, детка

Никто из создателей "Красотки" не рассчитывал на такой оглушительный успех: картина собрала рекордные $460 млн и стала самым кассовым фильмом Disney на тот момент, ну а Робертс проснулась знаменитой. С оскаровской номинацией и кассовым фильмом за спиной все дороги перед ней были открыты. Однако Голливуд любит оглушать, когда человек находится на вершине своей славы, и далеко не все с этим справляются, особенно в таком молодом возрасте — актрисе было всего 23 года. И Робертс действительно не справилась. Перед ней была еще одна ступень в карьере: участие в фильме одного из самых известных режиссеров в мире — "Капитан Крюк" Стивена Спилберга, — в котором она должна была сыграть фею Динь-Динь.

Однако работа в проекте совпала с не самым приятным периодом в жизни актрисы — ее свадьба с актером и партнером по фильму "Коматозники" Кифером Сазерлендом была отменена, и таблоиды накинулись на скандал, как голодные собаки на кость. Тогда Робертс впервые почувствовала, что такое быть знаменитой. Ее недавний жених рассказывал газетам налево и направо про то, что это она отменила помолвку, а СМИ решили не останавливаться на достигнутом и, помимо обсасывания мельчайших подробностей ее личной жизни, начали распространять слухи о ее работе со Спилбергом.

Робертс загремела в больницу из-за наркотиков! С ней невероятно трудно работать! Она капризная! Журналисты прозвали ее "Динь-Динь из ада"

У слухов не было никакого основания, и, может, Джулия со свойственной ей легкостью отмела бы несправедливые обвинения в сторону и продолжила свое восхождение на Олимп. Однако последней каплей стало то, что в одном из ток-шоу ее (как она думала) друга Спилберга спросили, правдивы ли слухи о "капризной" Джулии, и режиссер дал понять, что непростая ситуация на площадке — не выдумка журналистов.

После такого предательства Робертс понадобилось два года на восстановление. Позже актриса заявляла, что она не снималась потому, что ей просто не попадались хорошие сценарии. Хотя, будем честны, после двухлетнего перерыва сценарии не стали лучше. В середине 1990-х Робертс снялась в ряде фильмов, которые оказались неудачными и в коммерческом плане, и с точки зрения критиков, например в мелодраме "Я люблю неприятности" и драмеди "Высокая мода", пока наконец не нашла золотую жилу и не стала настоящей королевой романтических комедий. "Свадьба лучшего друга", "Ноттинг Хилл", "Сбежавшая невеста" — без этих фильмов невозможно представить себе жанр ромкома.

Испуганный Хью Грант

Когда сценарист Ричард Кертис и режиссер Роджер Митчелл работали над новым фильмом о романе между простым смертным и знаменитостью, они долго думали, кто мог бы исполнить роль самой мифической, недоступной, пугающей голливудской звезды. И им в голову сразу же пришла Джулия Робертс. Конечно же, они были уверены, что она ни за что бы не согласилась участвовать в их проекте. Актриса действительно сначала отказалась, но потом подумала и с какой-то обреченностью решила — ей просто придется сняться в этом фильме. Робертс была уверена, что работа будет простой, потому что ей, по сути, нужно будет сыграть саму себя. Однако на деле оказалось, что ее героиня совсем на нее не похожа, более того, часто ее бесит, потому что актриса никогда бы не поступила так, как Анна Скотт. Митчеллу приходилось то и дело напоминать: "Джулия, это другой человек". При этом сложнее всех пришлось Хью Гранту. Еще в 1992 году он, как и Робертс, пробовался на фильм "Влюбленный Шекспир" (в итоге фильм выйдет на экраны только в 1998 году).

Кадр из фильма "Ноттинг Хилл"

Грант тогда был гораздо менее популярен, нежели Робертс, и она вселяла в молодого неопытного актера настоящий ужас. Он настолько терялся в ее присутствии, что на читке сценария случайно промахнулся мимо стула и сел на подлокотник. "После этого мне пришлось выбирать — либо признаться, что я промахнулся и сел на подлокотник случайно, либо притворяться, что я такой странный тип, что всегда сижу на подлокотнике". Ни Грант, ни Робертс тогда не получили роли, но страх остался, и он преследовал его во время работы над "Ноттинг Хиллом". Обстановку никак не облегчало то, что по сюжету за героями должны были охотиться папарацци, за которыми в свою очередь охотились настоящие папарацци, жаждущие сфотографировать Гранта и Робертс вместе.

За равную оплату труда

С каждым новым фильмом росла не только популярность Робертс, но и ее гонорар. Она приобрела репутацию актрисы, которая с легкостью могла "открыть" любой фильм, то есть обеспечить ему хорошую кассу просто фактом своего присутствия в проекте. Однако Робертс было недостаточно просто быть престижной, она хотела быть равной коллегам-мужчинам и получать столько же, сколько Арнольд Шварценеггер или Том Круз. Актриса имела на это полное право — ее самые популярные проекты в совокупности собрали более $750 млн в прокате.

Когда она получила роль в новом фильме Стивена Содерберга "Эрин Брокович", ее главным условием был гонорар в $20 млн — именно столько получали успешные актеры в Голливуде. Студия со скрипом согласилась, а Робертс получила свой заслуженный "Оскар" за роль несгибаемой Брокович и стала примером для других актрис: они имеют право получать столько же, сколько мужчины

За этим последовали "Оушены", "Мексиканец", "Улыбка Моны Лизы", за которую Робертс получила еще больший гонорар — $25 млн, но постепенно ее интерес к профессии и к Голливуду стал понемногу угасать. В более зрелом возрасте актриса стала уделять больше времени семье и материнству и готова была покинуть своих детей только ради серьезных проектов: "Август", "Возвращение Бена", "Газлит". Это вполне естественный сдвиг — все-таки для легких романтических комедий актриса уже слишком взрослая, опытная и мудрая, да и сам жанр переживает не лучшие времена, задавленный вездесущей политкорректностью.

Кадр из фильма "Эрин Брокович"

Однако, к счастью, для всего есть свои исключения. Совсем скоро на большие экраны выходит яркий представитель жанра — фильм "Билет в рай", в котором Джулия снялась со своим давним другом Джорджем Клуни. Они сыграли бывшую супружескую пару, которая развелась при самых неприятных обстоятельствах 25 лет назад, но вынуждена снова терпеть друг друга из-за внезапной свадьбы дочери на Бали. Из постоянных препирательств парочки сразу понятно, как было весело Робертс и Клуни снимать этот фильм. По сути, съемки стали для них летними каникулами, но оба при этом не забыли показать, что знают и помнят свое дело. "Полмира и так думает, что мы с Джорджем разведены, так что давно пора было снять об этом фильм", — шутит актриса.

"Меня всегда привлекала Джулия, этому есть много причин. Одна из них — она всегда была образцово-показательной звездой, но никогда не воспринимала себя серьезно, и это играет очень большую роль. И еще она очень одаренная актриса. Она тяжело работает, но ты никогда не увидишь, каких трудов ей это стоит. Больше всего в актерах я ценю именно это качество", — рассказывает Клуни.