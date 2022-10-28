Красотке – 55: самые яркие роли Джулии Робертс

У главной красотки Голливуда Джулии Робертс сегодня юбилей. Журнал People признавал ее самой красивой женщиной планеты рекордное количество раз. Корреспондент «МИР 24» Мария Бежина вспомнила главные киноработы одной из самых дорогих актрис в мире. Непослушные кудри, широкая улыбка и заразительный смех – такой она вошла в Голливуд и покорила его. Фильм «Красотка» задумывался как драма, героиня должна была умереть, но появилась Джулия и сценаристы экстренно спасли Вивиан.

Фото: Мир24 Мир24

Это настоящий смех актрисы. Ричард Гир импровизировал, когда захлопнул шкатулку. Реакция Джулии подлинная. В мировом прокате фильм собрал почти полмиллиарда долларов. Джулия за эту работу получила 300 тысяч. «Иметь работу, в которой есть роль, которая тебе нравится. И к тому же за это тебе платят кучу денег. Идти н работу и смеяться там целый день. Быть с людьми, с которыми общалась бы и вне работы. Это же рай, это прекрасно», – говорила Джулия Робертс.

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Гонорары, которых до этого не получала ни одна актриса в мире, платили ей и после. Роль женщины с трудной судьбой в картине «Эрин Брокович» принесла ей заветный «Оскар» и 20 миллионов долларов. Дальше была «Улыбка Моны Лизы» и 25 миллионов. Долгое время она оставалась самой высокооплачиваемой американской актрисой.

Джулия покоряла сердца не только зрителей. В числе ее обожателей сплошь знаменитости: Мэтью Перри, Дэниел Дэй-Льюис, Лиам Нисон, Кифер Сазерленд, роман с которым даже лег в основу сценария мелодрамы «Сбежавшая невеста». В 1991 году Джулия Робертс сбежала накануне свадьбы.

У знаменитой актрисы трое детей и она неоднократно воплощала эту роль на экране как в комическом, так и в драматическом амплуа. Например, в «Мачехе» мы узнаем совершенно другую Джулию. Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь чужих детей, но так и остается мачехой.

Фильмографии актрисы можно позавидовать. В списке почти 50 картин. В большинстве – главная роль. Даже если ее появление на экране не длится долго, оно все равно остается в памяти зрителей.