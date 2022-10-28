Звезда «Не родись красивой» изменилась до неузнаваемости

Новый сезон нашумевшего сериала «Содержанки» таит немало сюрпризов, и все мы уже порядком заинтригованы. Стало известно еще об одном: в кадре появится исполнительница главной роли в легендарном сериале «Не родись красивой» Нелли Уварова.

Фото: Super.ru Super.ru

«Признаюсь, я смотрела сериал и у меня, конечно, появились свои любимчики. Это герои Даши Мороз, Володи Мишукова, Саши Ребенок и Александра Горбатова, –– рассказывает Нелли. –– Моя героиня Илона весьма жесткая. Ее жизнь складывалась по принципу «или ты, или тебя», поэтому она и решила выйти на верхушку пирамиды. На пробы я пришла в каком-то яростном настроении. Не помню, что этому предшествовало, но оказалось очень кстати».

В общем, мы поняли, что Илона из «Содержанок» не имеет ничего общего с Катей Пушкаревой из «Не родись красивой», да и с образом актрисы в реальной жизни. В том числе внешне: Нелли предстанет перед нами... платиновой блондинкой со стрижкой удлиненный боб. Да уж, такой мы артистку точно еще не видели.

Напомним, события нового сезона разворачиваются спустя три года после окончания третьего. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых... Все-все, дальше никаких спойлеров!