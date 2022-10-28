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16 минут назад

Снимающийся в сериале Netflix российский актер столкнулся с хейтом

Газета.Ru

Снимающийся в седьмом сезона сериала «Элита» от Netflix актер российского происхождения Глеб Абросимов столкнулся с хейтом в сети. Об этом сообщает kp.ru.

Снимающийся в сериале Netflix российский актер столкнулся с хейтом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стриминговый сервис обвиняют в поддержке действий России на Украине. «В то время как многие украинцы потеряли работу, Elite Netflix решил нанять российского актера для своего сериала», «Вы поддерживаете российский режим», — пишут пользователи.

Другие подписчики социальных сетей стриминговой платформы указывают на то, что Абросимов давно не живет в России, и просят обращать внимание на талант, а не на национальность артистов.

Netflix пока никак не прокомментировал скандальный кастинг.

Главные роли в новом сезоне, кроме Абросимова, получили Мирела Балич, Фернандо Линдес, Иван Мендес, Алехандро Альбаррасин, Марибель Верду, Надя Аль Саиди, Омар Аюсо.

Шестой сезон сериала выйдет 18 ноября на Netflix. Первые эпизоды «Элиты» вышли в 2018 году и получили высокие рейтинги критиков. В первом сезоне в учебное заведение прибыло несколько новых учеников, получивших право обучаться в школе на основе льгот. В школе происходит загадочное убийство одного из учеников.

Актеры,Элита,Алехандро Альбаррасин,Netflix,
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