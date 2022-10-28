Снимающийся в сериале Netflix российский актер столкнулся с хейтом

Снимающийся в седьмом сезона сериала «Элита» от Netflix актер российского происхождения Глеб Абросимов столкнулся с хейтом в сети. Об этом сообщает kp.ru.

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Стриминговый сервис обвиняют в поддержке действий России на Украине. «В то время как многие украинцы потеряли работу, Elite Netflix решил нанять российского актера для своего сериала», «Вы поддерживаете российский режим», — пишут пользователи.

Другие подписчики социальных сетей стриминговой платформы указывают на то, что Абросимов давно не живет в России, и просят обращать внимание на талант, а не на национальность артистов.

Netflix пока никак не прокомментировал скандальный кастинг.

Главные роли в новом сезоне, кроме Абросимова, получили Мирела Балич, Фернандо Линдес, Иван Мендес, Алехандро Альбаррасин, Марибель Верду, Надя Аль Саиди, Омар Аюсо.