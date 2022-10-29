Коллеги Сергея Пускепалиса рассказали детали из его жизни

Коллеги актера Сергея Пускепалиса на 40 дней с его смерти рассказали детали из его жизни и вспомнили различные истории.

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Актриса Саратовского ТЮЗа Татьяна Лукина училась вместе с Пускепалисом с одном училище, но на разных курсах. На тот момент актер самостоятельно занимался домом с печным отоплением, колол двора и носил воду из колодца. В целом Пускепалис был человеком основательным, передает «Вокруг.тв».

Актер Ульяновского драматического театра Владимир Кустарников поделился, что его коллега был крестным отцом его сына Клима, постоянно помогал, в том числе деньгами и советами, много времени проводил с крестником.

Кустарников и Пускепалис вместе ездили в отпуска, много общались и обсуждали свою профессиональную деятельность.