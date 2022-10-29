Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Коллеги Сергея Пускепалиса рассказали детали из его жизни

runews24.ru

Коллеги актера Сергея Пускепалиса на 40 дней с его смерти рассказали детали из его жизни и вспомнили различные истории.

Коллеги Сергея Пускепалиса рассказали детали из его жизни
Фото: RuNews24RuNews24

Актриса Саратовского ТЮЗа Татьяна Лукина училась вместе с Пускепалисом с одном училище, но на разных курсах. На тот момент актер самостоятельно занимался домом с печным отоплением, колол двора и носил воду из колодца. В целом Пускепалис был человеком основательным, передает «Вокруг.тв».

Актер Ульяновского драматического театра Владимир Кустарников поделился, что его коллега был крестным отцом его сына Клима, постоянно помогал, в том числе деньгами и советами, много времени проводил с крестником.

Как жил погибший актер Сергей Пускепалис

Кустарников и Пускепалис вместе ездили в отпуска, много общались и обсуждали свою профессиональную деятельность.

Пускепалис погиб 20 сентября в ДТП с грузовой машиной. Он ехал по трассе в Ярославской области и вышел на обгон машины, которая везла гуманитарную помощь.

Актеры,Сергей Пускепалис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители