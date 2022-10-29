Почему Анатолий Папанов не любил свою роль в «Ну, погоди!»

Даже в скандальной книге Татьяны Егоровой, где вместе с описанием своих отношений с Андреем Мироновым она даёт нелестные характеристики всем актёрам театра Сатиры, для Анатолия Папанова не нашлось плохих слов. В устах Егоровой он предстаёт меланхоличным и добрейшим Толичем. Хотя и подкаблучником. Возможно, по мнению автора книги, более 40 лет хранить верность жене под силу только подкаблучнику. Но на самом деле в семье Папановых всё было, скорее, наоборот. А вот по поводу папановской доброты поспорить действительно было сложно.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

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Говорят, Анатолий Папанов, которому 31 октября исполнилось бы 100 лет, очень удивлялся, как он с таким лицом и голосом попал в артисты. Тем более что, вернувшись с фронта, он очень сильно хромал – взрывом ему срезало полступни и оторвало два пальца.

Он ушёл на фронт в первые дни войны. Командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 м был тяжело ранен в ногу под Харьковом и уже в 21 год стал инвалидом третьей группы.

Высокий молодой человек в линялой гимнастёрке появился в стенах ГИТИСа вскоре после того, как немцев отогнали от Москвы. Набор студентов уже закончился. Но в институте катастрофически не хватало мужчин. На втором курсе даже этюды играть было не с кем. Туда-то и определили молодого Толю Папанова.

Он сразу же взялся за занятия по движению и вскоре не только смог обходиться без палочки, но и научился прекрасно танцевать.

Педагоги ценили его работоспособность, но были очень недовольны его голосом и произношением.

«Папанов, ну когда вы избавитесь от этого вашего шипящего?» – вопрошала строгий педагог по речи. А он просто не мог от него избавиться – мешал неправильный прикус. Зато потом, когда Папанов стал известным артистом, его неправильный выговор называли уже знаменитым.

Здесь же на курсе он и познакомился со своей будущей женой Надеждой Каратаевой.

«Она сначала привлекла моё внимание тем, что на ней была военная форма – как и на мне», – вспоминал Папанов. Оказалось, она тоже была на фронте – работала в санитарном поезде. Фронтовое прошлое сблизило их. Они поженились в 1945 году, вскоре после Дня Победы.

Мама Надежды выбор дочери одобряла – парень хороший, надёжный. Огорчало только, что некрасивый. По воспоминаниям самой Надежды Каратаевой, в молодости Анатолий Дмитриевич действительно не был красавцем – худющий, с большим носом. Зато на курсе считался одним из лучших актёров.

Семейное гнёздышко поначалу вили за шкафом в коммуналке на 11 комнат. Жили бедно. И потому не сразу решились стать родителями.

«Честно говоря, до этого я два раза делала аборт. Мы с Толей были не устроены, жили в страшной тесноте, а главное, я слишком любила театр!» – вспоминала Надежда Каратаева.

Но на третий раз Папанов проявил настойчивость. Так на свет появилась их единственная дочь Елена.

«Мы жили непросто, долго откладывали появление нашей дочери на свет. Да и не самым лучшим мужем был я в пору ожиданий своей настоящей роли…» – вспоминал сам актёр.

Время желаний

С ролями и в самом деле не ладилось. В театре Сатиры, куда молодой Анатолий Папанов пришёл на маленькую ставку, он в основном играл роли без слов или «кушать подано!».

Сниматься приглашали в основном лишь в эпизоды, героев которых даже не указывали в титрах. В «Карнавальную ночь» вместо Папанова на роль Огурцова Рязанов взял Ильинского. Правда, потом утвердил в другую свою картину – «Человек ниоткуда». Но фильм закрыли, и он пролежал на полке много лет.

Депрессию от невостребованности он заливал выпивкой.

Жена Папанова вспоминала, как на съёмках одной из первых картин его с ещё одним актёром даже заперли в номере, дабы они не хлебнули лишнего. Тогда Папанов связал простыни, прикрепил к ним деньги и с криком: «Братцы, помогите! Двум артистам водочки надо!» спустил из окна вниз. Когда бдительный режиссёр вошел в номер, друзья уже были навеселе…

В театре же он пил вместе со своим другом Евгением Весником. Однажды они на Ленинградском вокзале, провожая кого-то, зашли в вагон-ресторан. И не заметили, что поезд пошёл! Так и доехали до Ленинграда, выпивая. В Москву вернулись в том же вагоне-ресторане.

А однажды Папанов в пьяном виде чуть не подрался с милиционером, за что схлопотал 15 суток. На спектакли в театр его приводили под конвоем.

По словам Надежды Юрьевны, у неё даже появлялись мысли о разводе. Периодически она прогоняла любимого мужа к его маме. Но та, будучи женщиной мудрой, вновь отсылала сына к жене.

В 1973 году мама Анатолия Дмитриевича умерла. И Папанов объявил, что больше капли в рот не возьмёт. С тех пор он действительно не пил. Даже на банкетах.

Правда, к этому времени и поводы для запоев пропали – Папанов превратился в настоящую звезду.

Судьба улыбнулась ему в 1963 году, когда Александр Столпер пригласил его на роль генерала Серпилина в «Живых и мёртвых». С этого фильма и началось триумфальное восхождение Папанова на актёрский олимп.

В театре ситуация тоже изменилась. Пришедший в Сатиру новый худрук, Валентин Плучек, сделал ставку на обновление труппы. У Папанова начали появляться серьёзные роли, которых ему пришлось ждать столько лет. Возможно, именно поэтому он сначала без особой симпатии отнёсся к пришедшему в труппу в 1962 году молодому актёру Андрею Миронову. Тот уже успел прославиться в кино и в театре сразу же оказался в статусе звезды. Специально под него даже ставили спектакли.

«У Толи это поначалу вызывало некое чувство обиды: «Конечно, Андрюшке хорошо. Он и так в шоколаде, а ему ещё и пирожное! Только пришёл – ему сразу ролей надавали… А я десять лет ждал!» – вспоминала Надежда Каратаева.

К тому же Папанову казалось, что Миронов чересчур благополучен и в силу этого не обладает жизненным багажом, который позволил бы ему стать настоящим актёром. Правда, позже он своё мнение изменил.

«Это замечательный актёр, для меня большая радость играть вместе с ним», – уверял журналистов Папанов. – Отношусь к нему как к необыкновенно талантливому коллеге».

Однако друзьями они, вопреки расхожему мнению, никогда не были. Разные поколения, разные компании… Вне театра и съёмочных площадок звёздные коллеги почти не пересекались.

Холодное лето

Он очень сильно отличался от большинства своих комичных и нахрапистых героев. «Он был очень покладистым и непритязательным. Крайне порядочный и удивительно скромный человек», – вспоминала его жена.

Папанов никогда ничего не просил для себя. Отдельную квартиру он получил, уже будучи знаменитым актёром, а первую машину – «Волгу» купил только после 60 лет. Да и ту оставлял за углом театра, потому что ему было неловко перед актёрами, не владеющими такой роскошью. Он сетовал, что его многочисленные комические герои лишили его возможности сыграть многие заветные роли. Однажды он в сердцах даже бросил автору «Ну, погоди!» Вячеславу Котёночкину: «Твой Волк перегрыз всю мою биографию!».

…Предложение сняться в картине «Холодное лето 53-го» Папанов принял сразу, хотя жена его и отговаривала. Съёмки закончились в августе 1987-го. И перед тем как отправиться в Ригу, где проходили гастроли театра Сатиры, он заехал в Москву. На улице стояла жара, и Папанов решил принять душ. На беду в доме была отключена горячая вода. Тогда актёр, который, по его признанию, когда-то был моржом, решил принять холодный душ. Разгорячённый и уставший, он встал под ледяную струю, и у него случился сердечный приступ – сосуды не выдержали.

Когда муж не приехал на гастроли в Ригу, Надежда Юрьевна заволновалась и позвонила дочери в Москву. Через соседскую лоджию зять забрался в квартиру и обнаружил кумира миллионов зрителей сидящим в ванной. Голову он уронил на колени, из душа лилась вода…