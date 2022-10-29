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55 минут назад

Хью Джекман: до «Людей Икс» я был никем

Чемпионат.com

До выхода первых «Людей Икс» Хью Джекман уже имел опыт работы в кино, но в те времена он чувствовал себя «никем», а один раз он ощутил себя максимально униженным. Об этом Хью рассказал журналистам издания Variety.

Хью Джекман: до «Людей Икс» я был никем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Более 20 лет назад агент уговорил Хью пройти прослушивание на роль в фильме «Мисс Конгениальность» с Сандрой Буллок в главной роли. Если бы он попал в проект, то это помогло бы ему получить роль в картине «Флирт со зверем» с Эшли Джадд.

По словам Джекмана, тогда ещё никто не знал его как Росомаху и он испытывал неуверенность. Актёр отметил, что на прослушивании Сандра Буллок буквально блистала. Он был впечатлён её актёрским талантом.

"Господи! Она потрясающая! И такая быстрая и шустрая! Это был первый раз, когда я прослушивался с другим актёром. Я был впечатлён тем, что на пробах была именно она. Не ожидал, что она там будет".

В итоге роль, на которую претендовал Джекман, досталась Бенджамину Брэтту. При этом его агент был уверен, что Хью легко получит эту роль. Из-за этого актёр был немного подавлен, но к тому моменту он уже снялся в первых «Людях Икс», и роль Росомахи в итоге стала для него своеобразной опорой.

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