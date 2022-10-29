Кевин Бейкон похвалил свою дочь за успех фильма ужасов "Улыбка"

Американский актер Кевин Бейкон в интервью изданию The Hollywood Reporter прокомментировал успех фильма ужасов Паркера Финна «Улыбка», главную роль в котором исполнила его дочь Сози Бейкон, известная по сериалу «13 причин почему».
«Когда она получила эту роль, даже зная, как усердно она работала и как она хороша, когда я посмотрел этот фильм, я был просто ошеломлен — не только тем, насколько она была великолепна, но и тем, насколько тяжелой была эта роль, потому что это одна из тех ролей, где нет отдохнешь. Обычно в начале персонаж довольно счастлив, по крайней мере, ну знаете, 15 или 20 минут, прежде чем все становится ужасно. Но в этом фильме уровень стресса [безумный]. Я очень гордился ею», — рассказал Бейкон.
Актер также добавил, что у них в семье «есть традиция хоррора»: одним из его первых фильмов был культовый ужастик «Пятница, 13-е», впоследствии Бейкон снялся в картинах «Отзвуки эха», «Невидимка», «Коматозники», «Дрожь земли» и других лентах этого жанра.
«У нас в семье определенно есть любовь к [хоррору]. Интересно, с чем именно это связано. Думаю, как актер ты ищешь роли с высокими ставками — и это то, что тебе дают ужастики. Это всегда будет радикальная ситуация на грани жизни и смерти», — заключил Бейкон.
Премьера «Улыбки» состоялась 30 сентября, к настоящему моменту лента собрала в мировом прокате более $169 млн. По данным СМИ, производство «Улыбки» стоило порядка $17 млн. Изначально фильм должен был выйти только онлайн, однако после успешных тестовых показов студия Paramount решила выпустить ленту в кино. Сюжет «Улыбки» вращается вокруг психотерапевтки Роуз (Бейкон), которая сталкивается с загадочными явлениями после того, как ее пациентка совершает самоубийство.