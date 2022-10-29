Кевин Бейкон похвалил свою дочь за успех фильма ужасов "Улыбка"

«Когда она получила эту роль, даже зная, как усердно она работала и как она хороша, когда я посмотрел этот фильм, я был просто ошеломлен — не только тем, насколько она была великолепна, но и тем, насколько тяжелой была эта роль, потому что это одна из тех ролей, где нет отдохнешь. Обычно в начале персонаж довольно счастлив, по крайней мере, ну знаете, 15 или 20 минут, прежде чем все становится ужасно. Но в этом фильме уровень стресса [безумный]. Я очень гордился ею», — рассказал Бейкон.