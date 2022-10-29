Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Актер Кевин Бейкон похвалил свою дочь Сози Бейкон за успех фильма ужасов "Улыбка"

Газета.Ru

Американский актер Кевин Бейкон в интервью изданию The Hollywood Reporter прокомментировал успех фильма ужасов Паркера Финна «Улыбка», главную роль в котором исполнила его дочь Сози Бейкон, известная по сериалу «13 причин почему».

Кевин Бейкон похвалил свою дочь за успех фильма ужасов "Улыбка"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда она получила эту роль, даже зная, как усердно она работала и как она хороша, когда я посмотрел этот фильм, я был просто ошеломлен — не только тем, насколько она была великолепна, но и тем, насколько тяжелой была эта роль, потому что это одна из тех ролей, где нет отдохнешь. Обычно в начале персонаж довольно счастлив, по крайней мере, ну знаете, 15 или 20 минут, прежде чем все становится ужасно. Но в этом фильме уровень стресса [безумный]. Я очень гордился ею», — рассказал Бейкон.

Актер также добавил, что у них в семье «есть традиция хоррора»: одним из его первых фильмов был культовый ужастик «Пятница, 13-е», впоследствии Бейкон снялся в картинах «Отзвуки эха», «Невидимка», «Коматозники», «Дрожь земли» и других лентах этого жанра.

«У нас в семье определенно есть любовь к [хоррору]. Интересно, с чем именно это связано. Думаю, как актер ты ищешь роли с высокими ставками — и это то, что тебе дают ужастики. Это всегда будет радикальная ситуация на грани жизни и смерти», — заключил Бейкон.

Премьера «Улыбки» состоялась 30 сентября, к настоящему моменту лента собрала в мировом прокате более $169 млн. По данным СМИ, производство «Улыбки» стоило порядка $17 млн. Изначально фильм должен был выйти только онлайн, однако после успешных тестовых показов студия Paramount решила выпустить ленту в кино. Сюжет «Улыбки» вращается вокруг психотерапевтки Роуз (Бейкон), которая сталкивается с загадочными явлениями после того, как ее пациентка совершает самоубийство.

Актеры,Дрожь земли,Пятница 13-е,Коматозники,Невидимка,Кевин Бейкон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители