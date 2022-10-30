Звезда "Парка Юрского периода" может сыграть Волшебника страны Оз

Американский актер Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода», «День независимости») ведет переговоры об участии в экранизации мюзикла Стивена Шварца и Уинни Хольцман «Злая», переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Об этом сообщает Variety.
По информации издания, переговоры находятся на финальной стадии. Предполагается, что Голдблюм исполнит в картине роль Волшебника страны Оз.
Киноадаптация «Злой» будет разделена на две части, которые студия Universal Pictures планирует выпустить под Рождество 2024 и 2025 года. Главные роли в ленте должны сыграть певицы Ариана Гранде и Синтия Эриво.
Режиссером фильма выступает Джон Чу, известный по лентам «Безумно богатые азиаты», «Шаг вперед 2: Улицы», «G.I. Joe: Бросок кобры 2» и «Иллюзия обмана 2».
В центре сюжета «Злой» — две девушки из страны Оз: Эльфаба, которая впоследствии стала Злой Ведьмой Запада, и Глинда, будущая Добрая Ведьма Севера. Мюзикл рассказывает об их взрослении, соперничестве и борьбе с тиранией Волшебника. Действие разворачивается как до, так и после событий, описанных в «Волшебнике страны Оз». Бродвейская премьера «Злой» состоялась в 2003 году.
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