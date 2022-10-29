Звезда “Сияния” возвращается в кино после 20-летнего перерыва

Актриса Шелли Дюваль вернется к актерскому ремеслу после 20-летнего перерыва. Соответствующая новость появилась на портале Deadline.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Шелли Дюваль получила роль в инди-триллере “Лесные холмы”. Режиссером и сценаристом картины выступил Скотт Голдберг.

В центре сюжета – история мужчины, который столкнулся со странными видениями после травмы головы. Шелли сыграет его мать, которая будет “внутренним голосом” главного героя.

Напомним, Шелли Дюваль известна широкому зрителю ролями в таких картинах, как “Сияние”, “Бандиты во времени”, “Три женщины” и комедии “Манна небесная”.

Информации о старте съемок и дате выхода фильма пока нет.

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