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57 минут назад

Звезда “Сияния” Шелли Дюваль возвращается в кино

Мира Маркина

Актриса Шелли Дюваль вернется к актерскому ремеслу после 20-летнего перерыва. Соответствующая новость появилась на портале Deadline.

Звезда “Сияния” возвращается в кино после 20-летнего перерыва
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Шелли Дюваль получила роль в инди-триллере “Лесные холмы”. Режиссером и сценаристом картины выступил Скотт Голдберг.

В центре сюжета – история мужчины, который столкнулся со странными видениями после травмы головы. Шелли сыграет его мать, которая будет “внутренним голосом” главного героя.

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Напомним, Шелли Дюваль известна широкому зрителю ролями в таких картинах, как “Сияние”, “Бандиты во времени”, “Три женщины” и комедии “Манна небесная”.

Информации о старте съемок и дате выхода фильма пока нет.

Ранее мы рассказывали, что Хью Джекман вернется к культовой роли супергероя.

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