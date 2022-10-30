Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Джонни Депп может получить рекордный гонорар за возвращение в «Пираты Карибского моря»

Inc-Newsиещё 1

Таких сумм в Голливуде еще никто и никогда не получил.

Американские СМИ сообщают о том, что переговоры кинокомпании Walt Disney Pictures с актером Джонни Деппом о его возвращении к роли капитана Джека Воробья может вот-вот завершиться успешно.

С учетом того, что ранее компания сильно обидела артиста, лишив его роли из-за суда с Эмбер Херд, и помнят, что сам Депп заявлял, что вернется в проект не менее, чем за триста миллионов долларов, есть вероятность, что Walt Disney может принять условия Деппа.

Если это произойдет и актер снимется в очередной части «Пиратов Карибского моря», для которой уже готов черновой сценарий, гонорар Питта может стать рекордным.

Актеры,Видео,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители