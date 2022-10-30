Джонни Депп может получить рекордный гонорар за возвращение в «Пираты Карибского моря»

Таких сумм в Голливуде еще никто и никогда не получил.
Американские СМИ сообщают о том, что переговоры кинокомпании Walt Disney Pictures с актером Джонни Деппом о его возвращении к роли капитана Джека Воробья может вот-вот завершиться успешно.
С учетом того, что ранее компания сильно обидела артиста, лишив его роли из-за суда с Эмбер Херд, и помнят, что сам Депп заявлял, что вернется в проект не менее, чем за триста миллионов долларов, есть вероятность, что Walt Disney может принять условия Деппа.
Если это произойдет и актер снимется в очередной части «Пиратов Карибского моря», для которой уже готов черновой сценарий, гонорар Питта может стать рекордным.