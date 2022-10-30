«Жена Штирлица» вспоминала о Тихонове в «Эльдаре»

Ещё до поступления в Щукинское училище Элеонора Шашкова три года служила на Дальнем Востоке в отделе разведки штаба Пограничных войск КГБ делопроизводителем и машинисткой, давала подписку о неразглашении гостайны.

Фото: Обручевский меридиан Обручевский меридиан

По иронии судьбы прославилась она ролью жены Штирлица, сыграв Александру Гаврилину в телесериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». А до этого исполнила роль жены разведчика в картине «Ошибка резидента». Заслуженная артистка РСФСР, звезда Театра им. Вахтангова Элеонора Шашкова с огромной теплотой вспоминает о вечере на Ленинском просп., 105.

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ПОЧЕТНОЕ ПРОЗВИЩЕ

– После «Семнадцати мгновений весны» Вячеслав Тихонов на всю жизнь остался Штирлицем, Броневой – Мюллером. А вас, Элеонора Петровна, соответственно, называют «женой Штирлица».

– Это навсегда! Именно в этом качестве я и выступала в киноклубе «Эльдар» в Обручевском районе – это был вечер-посвящение «Вячеслав Тихонов. Кодекс чести», который организовала дочь актёра Анна Тихонова к 90-летию великого Мастера. Кстати, правильно меня после «Семнадцати мгновений весны» назвал только один человек, маленький мальчик, сын моей подруги. Мы встретились в Доме актёра в Ялте на пляже. Я приехала, они уже были там. И вдруг он бежит и кричит: «Приехала жена полковника Исаева!» А все остальные зовут «жена Штирлица», это приклеилось, как кличка, ко мне.

– Не обижаетесь?

– Нет, конечно. Я же не фашиста жена, а полковника Исаева.

«НЕ НАДО СЛЕЗ. ТОЛЬКО ВЗГЛЯД»

– Вы какими воспоминаниями о Тихонове поделились тогда в «Эльдаре»?

– В первую очередь – о съёмках той знаменитой сцены – встречи полковника с женой. Я снималась одна первые дни съёмок, а назавтра долже был Вячеслав Васильевич. Я говорю режиссёру: «Татьяна Михайловна, вы мне дали задание: ты его любишь, ты страдаешь, понимаешь, что, может быть, это последняя встреча. Но с кем мне играть, где партнёр?» – «Тихонов полгода не отдыхал, у него сегодня единственный выходной». – «И кому мне смотреть в глаза?» Лиознова говорит: «Ну смотри на кончик камеры». – «Вот с этой железякой чувства сыграть? Я не знаю, кто это сможет сделать. Я, наверное, не смогу». – «Ну смотри тогда на меня». Я ответила: «Ну извините. У меня так не получится». И тут открывается дверь, и входит Вячеслав Васильевич.

– Какое Тихонов произвёл на вас впечатление?

– Я его даже не узнала – он в скромном плаще, без грима, видно, что проснулся недавно, – приехал посмотреть, с кем ему играть. Поздоровался со мной и сказал: «Самое главное, о чём вы должны задуматься: кругом фашисты. Поэтому ни улыбки, ни слёз – ничего, только глаза. Вот что вы чувствуете, они и должны говорить». Дальше он сел под камеру. Когда я вошла в кадр, он поднял свои глаза – и всё, я почувствовала: я люблю, страдаю.

– Волновались?

– Нет, он очень мне помог в этой сцене – своими глазами. Я всего три часа снималась, но вложила всю себя в эту сцену. Мне выплатили за неё три ставки, я была так счастлива! 300 рублей за съёмочный день! Пошла в магазин, накупила сладостей своей семье.

– На этом съёмки для вас закончились?

– Назавтра раздался звонок Татьяны Лиозновой: «Элеонора, сейчас машина будет, приезжай. Вячеслав Васильевич сказал: «Приведите мне эти глаза». Меня привезли, я села под камеру, как и он накануне. Когда сцену смонтировали, Лиознова встретила меня: «Слушай, Элла, вся студия говорит об этом эпизоде!» А у Микаэла Таривердиева была заготовлена оркестровая музыка на эту сцену. Но композитор посмотрел наш с Тихоновым эпизод, сел за рояль и сыграл знаменитую трогательную музыку. Эти мои воспоминания зрители Юго-Западного округа встречали очень радушно. Вечер в «Эльдаре» получился очень душевным, с фотографиями из семейного архива Тихонова и воспоминаниями о нём коллег и близких. Благодаря этому я думаю теперь об округе с большой теплотой.

ДОСЬЕ Элеонора Шашкова родилась 24 декабря 1937 года в Батуми в семье военного. Окончила Щукинское театральное училище.

Актриса Театра им. Евг. Вахтангова. Заслуженная артистка РСФСР.

Самые популярные фильмы с её участием – «Ошибка резидента», «Тени исчезают в полдень», «Возвращение резидента», «Семнадцать мгновений весны» и др.

О ЛИЧНОМ

Элеонора Шашкова оканчивала школу на Курилах, куда семью забросила служба отцапограничника. Девушка собиралась стать актрисой, однако отец порвал её билет в Москву, спрятал обувь и устроил 17-летнюю дочь в разведку. Элеонора была делопроизводителем, доводилось участвовать в допросах иностранных шпионов: «В основном сотрудники отдела занимались тем, что вылавливали в наших нейтральных водах японцев и фильтровали их: отделяли заблудившихся моряков – шкиперов, докеров, мотористов – от настоящих шпионов, агентов. И тех и других отправляли обратно в Японию, только агентов предварительно допрашивали. Один такой агент, Айни Акиро, переходил границу 15 раз. Я присутствовала на его допросе».

Перед демобилизацией отца отпросилась с мамой и младшей сестрой в Москву – якобы посмотреть город. И на следующий же день в столице Элеонора отнесла документы в Щукинское училище. Первым мужем Элеоноры стал коллега по театру Эрнст Зорин, в браке родилась дочь Антонина.

«С Зориным мы вообще никогда не ругались, но отдалялись друг от друга, становились чужими».

Рассталась с первым мужем, когда в её жизни появился режиссёр Валентин Селиванов: «Валентин снимал меня в фильме «Дневник Карлоса Эспинолы». У него доченька была, полтора года. А у меня десятилетняя Тоша. Как он потом признавался, его будто ток ударил при нашей встрече».

Влюблённость была настолько сильной, что Шашкова тут же призналась в этом супругу: «Пришла и обо всём сказала. Он ещё спросил: «Вы уже целовались?» Я ответила, что нет. Дочь было жалко. Для неё это стало душевной травмой. Да, я грешная. Очень виновата, но сделать ничего было нельзя».

После развода актриса некоторое время тайно встречалась с Селивановым и ждала, когда возлюблённый тоже разведётся. Вскоре Валентин Селиванов оставил свою жену и дочку и женился на Шашковой: «Я понимала, что поступаю некрасиво, но любовь – это такое сильное чувство, которое может заставить пойти на грех. И вот я согрешила, о чёмжалею, но если бы вышло иначе – моя жизнь не была бы такой счастливой».