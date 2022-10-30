Новые серии будут доступны для просмотра в декабре 2022-го.

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Джон Красински возвращается в роли Джека Райана. На этот раз он становится изгоем. Amazon Prime Video выпустил первый трейлер третьего сезона. В нём герой Красински находится в бегах после ошибочного обвинения в заговоре. «Если я войду сейчас, погибнет очень много людей», - говорит он в видеоролике и далее клянётся, что «просто пытается поступить правильно».

В третьем сезоне зрители также увидят Уенделла Пирса и Майкла Келли. Среди новичков проекта будут Нина Хосс в роли президента Чехии Алены Ковач и Бетти Гэбриел в роли главы римского отделения ЦРУ Элизабет Райт.