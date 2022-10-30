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1 час назад

Джон Красински возвращается в роли Джека Райана

Inc-News

Новые серии будут доступны для просмотра в декабре 2022-го.

Джон Красински возвращается в роли Джека Райана
Фото: Inc-NewsInc-News

Джон Красински возвращается в роли Джека Райана. На этот раз он становится изгоем. Amazon Prime Video выпустил первый трейлер третьего сезона. В нём герой Красински находится в бегах после ошибочного обвинения в заговоре. «Если я войду сейчас, погибнет очень много людей», - говорит он в видеоролике и далее клянётся, что «просто пытается поступить правильно».

В третьем сезоне зрители также увидят Уенделла Пирса и Майкла Келли. Среди новичков проекта будут Нина Хосс в роли президента Чехии Алены Ковач и Бетти Гэбриел в роли главы римского отделения ЦРУ Элизабет Райт.

Новые восемь эпизодов будут доступны на Amazon Prime Video с 21-го декабря, через три года после того, как в октябре 2019-го вышел первый сезон «Джека Райана». Производитель проекта уже объявил, что будет снят и четвёртый сезон.

Актеры,Бетти Гэбриел,Майкл Келли,Джон Красински,Нина Хосс,Amazon,ЦРУ,
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