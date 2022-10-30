Малик и Эшли озвучат мультик про 10 кошачьих жизней

Экс-участник музыкальной группы One Direction хочет попробовать себя на актерском поприще.

Фото: Inc-News Inc-News

Бывший музыкант One Direction и бывший возлюбленный модели Джиджи Хадид Зейн Малик и актриса из «Бриджертонов» Симона Эшли озвучат главных персонажей в новом мультфильме «10 жизней».

Анимационная лента расскажет о некой избалованной кошке, которая «лето красное пропела», и все ее девять жизней остались позади.

Но судьба дает ей последний шанс, подарив десятую жизнь, которую главной героине предстоит прожить так, чтобы потом не было «мучительно больно».