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2 часа назад

Зейн Малик и Симона Эшли озвучат мультик про 10 кошачьих жизней

Inc-News

Экс-участник музыкальной группы One Direction хочет попробовать себя на актерском поприще.

Малик и Эшли озвучат мультик про 10 кошачьих жизней
Фото: Inc-NewsInc-News

Бывший музыкант One Direction и бывший возлюбленный модели Джиджи Хадид Зейн Малик и актриса из «Бриджертонов» Симона Эшли озвучат главных персонажей в новом мультфильме «10 жизней».

Анимационная лента расскажет о некой избалованной кошке, которая «лето красное пропела», и все ее девять жизней остались позади.

Но судьба дает ей последний шанс, подарив десятую жизнь, которую главной героине предстоит прожить так, чтобы потом не было «мучительно больно».

Симона Эшли раньше уже принимала участие в озвучке, а вот для музыканта Зейна Малика это будет голливудский дебют.

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