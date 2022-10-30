Оскар Айзек выпустил книгу комиксов. Актёр, снявшийся в «Звёздных войнах» и «Лунном рыцаре», опубликовал дебютный роман «в картинках» в издательстве Legendary Comics.

Фото: Inc-News Inc-News

Называется книга комиксов Исаака Айзека «Head Wounds: Sparrow» («Ранение в голову: Воробей»). Её главный герой – детектив из Нового Орлеана, работающий с видимым пулевым ранением. Как и в любом другом произведении этого жанра, в «Воробье» присутствует элемент сверхъестественности.

Публикация графического романа Айзеком не удивила его поклонников. Актёр сыграл в таких известных проектах, поставленных по комиксам, как фильмы «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019), «Дюна» (2021) и мини-сериал «Лунный рыцарь» (2022). Будет ли его книга «Head Wounds: Sparrow» преобразована в теле- или кинокартину, покажет время.