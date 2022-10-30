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1 час назад

Оскар Айзек выпустил книгу комиксов

Inc-News

Оскар Айзек выпустил книгу комиксов. Актёр, снявшийся в «Звёздных войнах» и «Лунном рыцаре», опубликовал дебютный роман «в картинках» в издательстве Legendary Comics.

Оскар Айзек выпустил книгу комиксов
Фото: Inc-NewsInc-News

Называется книга комиксов Исаака Айзека «Head Wounds: Sparrow» («Ранение в голову: Воробей»). Её главный герой – детектив из Нового Орлеана, работающий с видимым пулевым ранением. Как и в любом другом произведении этого жанра, в «Воробье» присутствует элемент сверхъестественности.

Публикация графического романа Айзеком не удивила его поклонников. Актёр сыграл в таких известных проектах, поставленных по комиксам, как фильмы «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019), «Дюна» (2021) и мини-сериал «Лунный рыцарь» (2022). Будет ли его книга «Head Wounds: Sparrow» преобразована в теле- или кинокартину, покажет время.

Ранее коллеги Айзека по кинематографу, такие как Киану Ривз и Сэмюэл Л. Джексон, тоже опубликовали графические романы. Звезда «Матрицы» выпустил в 2021-м году «Берсеркер» о бессмертном воине, и Netflix уже взял это произведение в работу. А звезда «Криминального чтива» ещё в 2010-м представил научно-фантастическую историю «Cold Space» о беглеце Малберри, терпящем крушение на затерянной планете.

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