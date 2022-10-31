Кейт Бланшетт раскрыла секрет плача по команде

Кейт Бланшетт в беседе с ведущим онлайн-программы «Hot Ones» Шоном Эвансом поведала о способе, помогающем ей заплакать на съёмках фильмов. «Один актёр рассказал мне, старый актёр, театральный актёр, рассказал мне: «Знаешь, если тебе нужно заплакать, отвернись и дёрни волосок из ноздри». И это работает», - с улыбкой признала Кейт.

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«Но сейчас я знаю, если отвернуться и намазать палец немного острым соусом, тогда да, ты можешь сыграть древнегреческую трагедию», - добавила Бланшетт.