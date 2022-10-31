Кому удалось лучше? 8 актрис, сыгравших Мэрилин Монро

Образ знаменитой блогдинки продолжает будоражить и публику, и режиссеров. Мэрилин Монро стала одной из самых легендарных актрис прошлого столетия, образ дивы до сих пор волнует умы и сердца. А ее сложная жизнь заставляет режиссеров по-новому раскрывать историю актрисы. После смерти Мэрилин ее сыграли более десяти артисток. Кому из них это удалось сделать правдоподобнее, решать, конечно, зрителям. Однако каждая из знаменитостей по-своему смогла раскрыть образ Монро.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Трейси Голд и Кэтрин Хикс

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В 1980 году на экраны вышел фильм «Мэрилин: нерассказанная история», в котором срузу две актрисы перевоплотились в Монро. Юная Трейси Голд сыграла юную Мэрилин, еще не знающую славы и успеха, а Кэтрин стала более взрослой дивой, борющейся с депрессией и одиночеством.

Мадонна

Певица часто сравнивала себя с Монро, а в одном из клипов даде решила перевоплотиться в знаменитую блондинку. Она полностью повторила сцену из картины «Джентльмены предпочитают блондинок»: для Мадонны шили копию знаменитого розового платья Мэрилин, а хореограф покадрово повторил все движения актеров.

Мира Сорвино и Эшли Джадд

В 1996 году зрители увидели еще один фильм, посвященный легендарной блондинке. «Нома Джин: Моя тайная жизнь с Мэрилин Монро» произвел фурор на экранах, получил несколько кинопремий. А диву в картине сыграли сразу две знаменитости: Мира Сорвино исполнило роль Мэрилин, а Эшли показала Норму Джин в юности. Обе артистки были номинированы на «Эмми».

Ума Турман

В 2012 году еще одна культовая кино блондинка примерила образ Мэрилин Монро. Правда, играла Ума турман не диву, а актрису мюзикла, играющую Монро на сцене. Вот такое двойное перевоплощение. Сериал «Смэш» продлился два сезона, но большой зрительской любви так и не обрел. Уму критиковали за недостаточную женственность и сексуальность, которыми так выделялась сама Мэрилин.

Мишель Уильямс

Картина «Семь дней и ночей с Мэрилин» вышла на экраны в 2011 году и тут же завоевала любовь и зрителей, и критиков. Мишель играла Мэрилин в особенный для нее период 1957 году, когда дива снималась в фильме «Принц и танцовщица». Компанию Уильям составил оскароносный Эдди Редмейн, воплотивший на экране образ робкого помощника звезды, тайно влюбленного в нее.

Анна де Армас