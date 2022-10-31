Асмус вновь снялась в откровенной секс-сцене

События, связанные с фильмом «Текст», ничему не научилиактрису Кристину Асмус, и недавно она вновь снялась в постельной сцене.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Фильм «Текст» запомнился зрителю не своей художественной составляющей, а откровенной сценой секса. Из-за этой шумихи в адрес Кристины Асмус было высказано много негативных речей, а ее супруг Гарик Харламов вовсе не смог выдержать такого позора и подал на развод. Похоже, актриса стала заложником одного амплуа, иначе нельзя объяснить очередную секс-сцену.

«Как после фильма "Текст", когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач», — заявила Асмус StarHit.