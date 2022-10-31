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1 час назад

Асмус вновь снялась в откровенной секс-сцене

Слово и Дело

События, связанные с фильмом «Текст», ничему не научилиактрису Кристину Асмус, и недавно она вновь снялась в постельной сцене.

Асмус вновь снялась в откровенной секс-сцене
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильм «Текст» запомнился зрителю не своей художественной составляющей, а откровенной сценой секса. Из-за этой шумихи в адрес Кристины Асмус было высказано много негативных речей, а ее супруг Гарик Харламов вовсе не смог выдержать такого позора и подал на развод. Похоже, актриса стала заложником одного амплуа, иначе нельзя объяснить очередную секс-сцену.

«Как после фильма "Текст", когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач», — заявила Асмус StarHit.

На этот раз актриса снялась в постельной сцене у режиссера Ивана Твердовского в сериале «Люся». Партнером «по кровати» стал популярный российский актер Данила Козловский. Стоит отметить, что сцены по откровенности не уступают кадрам из фильма «Текст».

Актеры,Люси,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Данила Козловский,
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