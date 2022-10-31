Звезда "Гарри Поттера" ответил на слухи о роли Росомахи

Дэниэл Рэдклифф в интервью изданию GQ прокомментировал слухи о его участии в проектах Marvel. Звезда фильмов о Гарри Поттере посетовал, что чаще всего сам становится причиной появления разного рода домыслов.

Рэдклифф отметил, что все слухи появляются, как правило, после пресс-туров.

“...мне надоедает отвечать одинаково на похожие вопросы и я говорю что-то другое, и вот тут возникают слухи. Мне просто никогда не следует открывать рот”, – отшутился актер.

Дэниел Рэдклифф также подтвердил, что больше не собирается становиться заложником одной роли. А такой культовый персонаж, как Росомаха, вероятно, стал бы для актера такой ловушкой.

Рэдклифф предположил, что поклонники видят в нем кандидата на эту роль из-за внешнего сходства. Дело в том, что Росомаха в комиксах не отличается высоким ростом. Как и Дэниел.