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1 час назад

Никита Михалков избегает общения с внучкой от первого брака и ее детьми

Passion.ru

Ведущий программы «Бесогон», режиссер Никита Михалков не общается с внучкой от первого брака Александрой и не встречается с правнуками. Подробностями жизни семьи поделился супруг девушки Петр Скворцов.

Михалков избегает общения с внучкой от первого брака и ее детьми
Фото: Passion.ruPassion.ru

Александра появилась на свет в 1992 году. В настоящее время от брака со Скворцовым у нее двое детей.

Однако с правнуками режиссер до сих пор не знаком. Скворцов признался, что за пять лет в браке ему тоже не довелось пообщаться с прадедушкой детей.

Напомним, кинодеятель был дважды женат. От брака с актрисой Анастасией Вертинской у него есть сын Степан, у которого четверо детей.

Актеры,Анастасия Вертинская,Петр Скворцов,Никита Михалков,
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