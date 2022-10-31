Михалков избегает общения с внучкой от первого брака и ее детьми

Ведущий программы «Бесогон», режиссер Никита Михалков не общается с внучкой от первого брака Александрой и не встречается с правнуками. Подробностями жизни семьи поделился супруг девушки Петр Скворцов.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Александра появилась на свет в 1992 году. В настоящее время от брака со Скворцовым у нее двое детей.

Однако с правнуками режиссер до сих пор не знаком. Скворцов признался, что за пять лет в браке ему тоже не довелось пообщаться с прадедушкой детей.