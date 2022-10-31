Скончалась актриса Светлана Спиридонова

Актриса Светлана Спиридонова умерла в возрасте 62 лет. Об этом сообщили представители Волковского театра, в котором служила артистка.
Причина смерти актрисы неизвестна. Известно, что Светлана Спиридонова была тяжело больна.
Актриса служила в Волковском театре в Ярославле на протяжении 30 лет. Она сыграла в нескольких спектаклях режиссера Сергея Пускепалиса: "С любимыми не расставайтесь", "Снежная кутерьма", "Три сестры" и "Бедный миллионер".
"За годы службы в Волковском театре Светлана Спиридонова создала на его сцене целую галерею женских образов. Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны", — сказали представители Волковского театра.
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