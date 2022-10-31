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29 минут назад

Умер актер Юрий Екимов

Газета.Ruиещё 1

Актер и телеведущий Юрий Екимов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссер Григорий Катаев в социальных сетях.

Умер актер Юрий Екимов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер умер 21 октября, однако об этом стало известно только 31 октября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"21 октября умер от рака мой друг, невероятно одаренный, смею сказать, уникальный актер Юрий Екимов. Он мог стать великим, мог стать грандиозной фигурой нашего театра и кино", - заявил Катаев.

Екимов сыграл в таких проектах, как "Женщины, которым повезло", "По прямой", "Герой ее романа", "Спецгруппа", "Автобус". Он также был ведущим передачи "Стоп-кадр" на телеканал "2х2".

Актеры,Юрий Екимов,Григорий Катаев,
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