Умер актер Юрий Екимов

Актер и телеведущий Юрий Екимов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил режиссер Григорий Катаев в социальных сетях.

Актер умер 21 октября, однако об этом стало известно только 31 октября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"21 октября умер от рака мой друг, невероятно одаренный, смею сказать, уникальный актер Юрий Екимов. Он мог стать великим, мог стать грандиозной фигурой нашего театра и кино", - заявил Катаев.