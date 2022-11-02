Американская актриса Шарлиз Терон решила избавиться от дома в США. Она выставила на продажу недвижимость в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов (около 123 миллионов рублей), сообщает Dirt.
Объект 1920-х годов постройки располагается в жилом районе Беверли-Гроув. Терон приобрела его весной 2000 года, заплатив предыдущему владельцу 2,5 миллиона долларов.
Площадь одноэтажного дома составляет почти 140 квадратных метров. Внутри него две спальни и столько же ванных, светлая гостиная с камином, столовая и кухня. Интерьер отличается арочными проемами, полами из светлого дерева, белыми стенами и потолками. Помимо основного дома, на участке располагаются бассейн и гараж на две машины.