Американская актриса Шарлиз Терон решила избавиться от дома в США . Она выставила на продажу недвижимость в Лос-Анджелесе за два миллиона долларов (около 123 миллионов рублей), сообщает Dirt .

Площадь одноэтажного дома составляет почти 140 квадратных метров. Внутри него две спальни и столько же ванных, светлая гостиная с камином, столовая и кухня. Интерьер отличается арочными проемами, полами из светлого дерева, белыми стенами и потолками. Помимо основного дома, на участке располагаются бассейн и гараж на две машины.