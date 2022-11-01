Режиссер «Крестного отца» избавится от острова в США

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, известный по фильмам «Крестный отец» и «Дракула», решил избавиться от острова в США. Он выставил объект на продажу за 2,2 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.
Речь идет о частном острове под названием Корал Кэй в южной части Белиза. Его площадь составляет один гектар, объект работает от солнечной энергии. Коппола арендовал остров в 2016 году и использовал в качестве дополнительного места проживания, а также для размещения одного из отелей сети The Family Coppola Hideaways.
На острове есть три здания — основной дом и два деревянных коттеджа. Дом построил собственник, а коттеджи — Коппола. Помимо этого, режиссер добавил причал, позволяющий приветствовать прибывших на лодке гостей отеля. Суммарно в зданиях десять спален и шесть ванных, в основном доме также имеются бар, кухня, столовая и игровые комнаты.