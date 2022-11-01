Режиссер «Крестного отца» избавится от острова в США

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола, известный по фильмам «Крестный отец» и «Дракула», решил избавиться от острова в США. Он выставил объект на продажу за 2,2 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о частном острове под названием Корал Кэй в южной части Белиза. Его площадь составляет один гектар, объект работает от солнечной энергии. Коппола арендовал остров в 2016 году и использовал в качестве дополнительного места проживания, а также для размещения одного из отелей сети The Family Coppola Hideaways.