История Одри Тоту: “Амели” из кафе на Монмартре

Культовая французская актриса, современная Габриэль Шанель и "Амели" с чашечкой кофе из кафе на Монмартре - Одри Тоту.

Фото: Inc-News Inc-News

Мировую известность и признание французской актрисе Одри Тоту принесло участие в картине Жан-Пьера Женё - “Амели”. Этот фильм, снятый в 2001 году, стал классикой мирового кинематографа.

Следующий громкий проект, в котором Одри приняла участие, - экранизация известного на весь мир романа Дэна Брауна - “Код да Винчи” о секретах легендарного Леонардо.

В 2009 году артистка исполнила роль Габриэль Шанель в одноименном фильме и стала лицом парфюма Chanel #5.

За роль Коко она получила номинацию на премии BAFTA и “Сезар”.