История Одри Тоту: “Амели” из кафе на Монмартре

Культовая французская актриса, современная Габриэль Шанель и "Амели" с чашечкой кофе из кафе на Монмартре - Одри Тоту.
Мировую известность и признание французской актрисе Одри Тоту принесло участие в картине Жан-Пьера Женё - “Амели”. Этот фильм, снятый в 2001 году, стал классикой мирового кинематографа.
Следующий громкий проект, в котором Одри приняла участие, - экранизация известного на весь мир романа Дэна Брауна - “Код да Винчи” о секретах легендарного Леонардо.
В 2009 году артистка исполнила роль Габриэль Шанель в одноименном фильме и стала лицом парфюма Chanel #5.
За роль Коко она получила номинацию на премии BAFTA и “Сезар”.
До своего громкого успеха будущая звезда французского кино училась в Колледже искусств в Париже и на филологическом факультете в Сорбонне, работала секретарем и снималась в сериале, который выходил на первом французском канале. Одри пример сильной успешной женщины и того, чего можно добиться собственным трудом и талантом.