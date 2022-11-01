Как живут Гарри, Гермиона и Рон после «Гарри Поттера»

Франшизе о мальчике-волшебнике Гарри Поттере исполнилось уже больше 20 лет. Всего за это время в съемках приняли участие сотни актеров. Для многих из них это был билет в мир большого кино, а кто-то остался актером одной роли. Что же стало с главными героями за два десятилетия?
«Золотое трио» так поклонники прозвали актеров, сыгравших Гарри, Рона и Гермиону в «Гарри Поттера». Из очаровательных детей они превратились в состоявшихся знаменитостей, но за их жизнью продолжают следить миллионы поклонников.
Дэниел Рэдклифф, сыгравший главную роль «Мальчика, который выжил», после окончания поттерианы изо всех сил старался избавиться от прилипшего к нему образа волшебника в круглых очках. Актер подбирает роли максимально далекие от детского фэнтези: он успел попробовать себя в комедийных сериалах, триллера и драмах. В 2022 году от получил премию канала MTV в номинации «Лучший злодей» за фильм «Затерянный город».
На съемках одной из картин, где снимался Дэниел он познакомился с актрисой Эрин Дарк. И как говорит сам Рэдклифф, сразу в нее влюбился. Чувства оказались взаимными, артисты начали встречаться. Вместе они уже 10 лет. Но о свадьбе Рэдклифф пока не говорил. Вместе счастливая парочка появляется на всех премьерах и с удовольствием позирует для фотографов.
Очаровательный рыжий Руперт Гринт, сыгравший лучшего друга Гарри — Рона, решил попробовать себя не только в кино и сериалах, но и в музыке, режиссуре, театре. Актер также старается выбирать роли, которые покажут его актерский талант с разных сторон. О личной жизни Руперта известно не так много, так как он предпочитает о ней не распространяться. Ему приписывали романы с разными девушками: с певицей Лили Аллен, актрисами Кэти Льюис, Кимберли Никсон, Джорджией Грум. Но ни одни из этих отношений Руперт не подтвердил.
С 2011 года в прессе постоянно писали о его романе с актрисой Джорджией Грум. Руперт и Джорджия не комментировали свои отношения, но спустя 7 лет в сети поползли слухи о тайной свадьбе пары. Поклонники заметили, что у молодых людей на пальцах появились обручальные кольца. Это было отчетливо видно на фото от папарацци. В мае 2020 года пара впервые стала родителями. У них родилась дочь, которую назвали Венсдэй — вполне волшебное имя.
После окончания съемок во франшизе Эмма Уотсон не страдала от недостатка ролей, она снималась в разных амплуа, отличных от паиньки Гермионы. Но, как и главная зубрила Хогвартса, об образовании Эмма никогда не забывала: она даже решила взять небольшой перерыв от съемок, чтобы поступить в престижный вуз. Актрису зачислили в Брауновский университет США. Спустя пять лет усердного труда она получила степень по литературе.
Помимо актерской карьеры Эмма очень много времени отдает благотворительным организациям и активистским проектам. Она является активным участником проекта HeForShe, который занимается преодолением барьеров в отношении гендерного равенства. Также ей удалось стать послом доброй воли ООН. Этого титула удостаиваются личности, которые способны привлечь внимание к ключевым вопросам, решение которых может повлиять на жизнь всего человечества. Послы доброй воли выполняют работу от имени Организации Объединенных Наций.
Но, конечно, куда больше всех интересовала личная жизнь актрисы. У нее было не мало отношений, но ни одни из них не привели к чему-то серьезному. Какое-то время ей даже приписывали роман с принцем Гарри, после того, как из видели вместе на вечеринке, но Эмма поспешила опровергнуть эти слухи.
Однако сильнее всего поклонников будоражило, какие отношения связывают Эмму и Тома Фелтона, исполнителя роли Драко Малфоя. Им приписывали романтические отношения на протяжении многих лет. Сама Эмма признавалась, что была влюблена в Тома во время съемок. А вот Том признался в своих чувствах в недавно вышедших мемуарах.
«У меня всегда была тайная любовь к Эмме. Там точно что-то было, только в разное время. Я любил ее и восхищался ею как личностью — и никогда не мог выразить все это словами. Мы были родственными душами. Я точно знаю, что всегда могу рассчитывать на Эмму, и она всегда может рассчитывать на меня», — пишет актер.
К сожалению, с некоторыми актерами из любимой сказки, нам пришлось проститься. В этом году из жизни ушел Робби Колтрейн, подаривший нам лесничего Хагрида. Ему было 72 года.
В 2016 году нам пришлось проститься с потрясающим Аланом Рикманом в возрасте 69 лет. Он скончался от рака поджелудочной железы.
В 2021 году из жизни ушла Хелен Маккори, исполнившая роль Нарциссы Малфой, матери Драко Малфоя.
Каждый год поклонники франшизы вспоминают о любимых героях, ведь любовь к ним, как и обожание поттерианы можно пронести через всю жизнь. И как отвечал профессор на Снейп на вопрос «После стольких лет?» — «Всегда!».