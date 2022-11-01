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30 минут назад

Скончался заслуженный артист России Евгений Калашник

Диана Товсепова

Скончался актер Евгений Калашник. Заслуженный артист ушел из жизни на 72-м году. Об этом сообщается на официальном сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», в где долгие десятилетия работал Калашник.

Скончался заслуженный артист России Евгений Калашник
Фото: Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

Заслуженный артист ушел из жизни на 72-м году. Причина смерти не уточняется.

«Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий. Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего — Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек», — говорится в сообщении на сайте.

Калашник известен аудитории по ролям в картинах 2Вишневый сад", "Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском" "Дети солнца" и другим. Звание заслуженного артиста Евгений Калашник получил в 1994 году.

Актеры,Евгений Калашник,Дон Кихот,
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