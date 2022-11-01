Скончался заслуженный артист России Евгений Калашник

Скончался актер Евгений Калашник. Заслуженный артист ушел из жизни на 72-м году. Об этом сообщается на официальном сайте Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», в где долгие десятилетия работал Калашник.
Заслуженный артист ушел из жизни на 72-м году. Причина смерти не уточняется.
«Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий. Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего — Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек», — говорится в сообщении на сайте.
Калашник известен аудитории по ролям в картинах 2Вишневый сад", "Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском" "Дети солнца" и другим. Звание заслуженного артиста Евгений Калашник получил в 1994 году.