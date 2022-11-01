Скончался заслуженный артист России Евгений Калашник

«Ушел из жизни настоящий артист, большой мастер, размышляющий, думающий, ищущий. Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего — Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек», — говорится в сообщении на сайте.