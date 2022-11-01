Майкл Дуглас удивил поклонников новым цветом волос

Майкл Дуглас покрасил волосы в рыжий цвет, чем вызвал недоумение со стороны поклонников. Фотографией актер поделился в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

78-летний актер и продюсер продемонстрировал подписчикам свою новую прическу: Майкл Дуглас покрасил свои седые волосы в рыжий цвет.

Актер выложил короткое видео из Парижа, в котором поприветствовал подписчиков и пожелал им всего самого наилучшего.

"Привет, ребята! Всем отличного дня, хорошего настроения и много любви", - сказал Дуглас.

Несмотря на то, что прическа актера была частично скрыта под кепкой, новый цвет волос не остался незамеченным его поклонниками.

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что рыжие волосы совершенно не идут актеру и призвали его вернуть благородную седину.