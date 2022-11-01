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3 часа назад

Майкл Дуглас удивил поклонников новым цветом волос

Газета.Ru

Майкл Дуглас покрасил волосы в рыжий цвет, чем вызвал недоумение со стороны поклонников. Фотографией актер поделился в своих социальных сетях.

Майкл Дуглас удивил поклонников новым цветом волос
Фото: Газета.RuГазета.Ru

78-летний актер и продюсер продемонстрировал подписчикам свою новую прическу: Майкл Дуглас покрасил свои седые волосы в рыжий цвет.

Актер выложил короткое видео из Парижа, в котором поприветствовал подписчиков и пожелал им всего самого наилучшего.

"Привет, ребята! Всем отличного дня, хорошего настроения и много любви", - сказал Дуглас.

Несмотря на то, что прическа актера была частично скрыта под кепкой, новый цвет волос не остался незамеченным его поклонниками.

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что рыжие волосы совершенно не идут актеру и призвали его вернуть благородную седину.

"Крашеные волосы делают вас старше. Верните роскошную седую шевелюру", "Извини, Майкл, но на фоне твоих морщин этот цвет волос выглядит странно. Верни благородную седину и обнови стрижку", "Майкл, ты выглядел так благородно с седыми волосами! Зачем ты покрасился?", "Вы не выглядите моложе с рыжими волосами. Вы теперь просто выглядите странно", - написали подписчики в комментариях.

Актеры,Майкл Дуглас,
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