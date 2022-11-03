Поклонники создали петицию с просьбой оставить Кавилла в "Ведьмаке"

На сайте Change.org поклонниками Генри Кавилла была создана петиция. Фанаты просят оставить актера в сериале «Ведьмак».
Также поклонники выступили с просьбой сменить сценаристов проекта. «Причина, по которой «Ведьмак» является таким популярным сериалом, заключается в любви фанатов к исходному материалу книг и игр, которые ненавидят и активно высмеивают сценаристы и шоураннеры», — говорится в заявлении. Ранее один из сценаристов сериала «Ведьмак» Бо Демайо рассказал, как его коллеги высмеивали книги Анджея Сапковского, по мотивам которых был снят сериал.
Петиция собрала уже почти 40 тыс. подписей. Автор заявил, что создатели сериала «считают себя выше фактического создателя историй, которые сделали их успешными», говоря о Сапковском.