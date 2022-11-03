Поклонники создали петицию с просьбой оставить Кавилла в "Ведьмаке"

Также поклонники выступили с просьбой сменить сценаристов проекта. «Причина, по которой «Ведьмак» является таким популярным сериалом, заключается в любви фанатов к исходному материалу книг и игр, которые ненавидят и активно высмеивают сценаристы и шоураннеры», — говорится в заявлении. Ранее один из сценаристов сериала «Ведьмак» Бо Демайо рассказал, как его коллеги высмеивали книги Анджея Сапковского, по мотивам которых был снят сериал.