Звезда сериала «Алиса не может ждать» рассказала про многолетнюю травлю учителей

К своим годам 16-летняя восходящая звезда Елизавета Ищенко успела засветиться в таких громких проектах, как «Хороший человек» Константина Богомолова и «Сама дура», а в хите START «Алиса не может ждать» и вовсе сыграла главную роль. Сейчас на девочку плавно ложится бремя популярности, а вместе с ним приходят и первые хейтеры. Но Лиза не робкого десятка: как стало известно Super, за ее плечами восьмилетний буллинг от учителей и одноклассников. Актриса рассказала, что в школе ее травили даже за заплетенные волосы.

Фото: Super.ru Super.ru

Ежедневно с буллингом сталкиваются тысячи школьников, но далеко не каждый ребенок способен справиться с агрессией в свою сторону самостоятельно. Лиза Ищенко утверждает, что нашла силы не озлобиться. Более того, девочка считает, что вышла из ситуации победителем. Уверены, сейчас ее обидчики кусают локти!