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18 минут назад

Звезда сериала «Алиса не может ждать» Елизавета Ищенко рассказала про многолетнюю травлю учителей и борьбу с ней

Super.ru

К своим годам 16-летняя восходящая звезда Елизавета Ищенко успела засветиться в таких громких проектах, как «Хороший человек» Константина Богомолова и «Сама дура», а в хите START «Алиса не может ждать» и вовсе сыграла главную роль. Сейчас на девочку плавно ложится бремя популярности, а вместе с ним приходят и первые хейтеры. Но Лиза не робкого десятка: как стало известно Super, за ее плечами восьмилетний буллинг от учителей и одноклассников. Актриса рассказала, что в школе ее травили даже за заплетенные волосы.

Звезда сериала «Алиса не может ждать» рассказала про многолетнюю травлю учителей
Фото: Super.ruSuper.ru

Ежедневно с буллингом сталкиваются тысячи школьников, но далеко не каждый ребенок способен справиться с агрессией в свою сторону самостоятельно. Лиза Ищенко утверждает, что нашла силы не озлобиться. Более того, девочка считает, что вышла из ситуации победителем. Уверены, сейчас ее обидчики кусают локти!

Разоткровенничалась Ищенко в нашем недавнем с ней большом интервью. В нем она также рассказала про борьбу с комплексами, работу с Константином Богомоловым и многое-многое другое.

Актеры,Константин Богомолов,
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