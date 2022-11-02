Мерзликин: ловлю себя на мысли, что я Штирлиц

Актер Андрей Мерзликин рассказал о вере, а также о том, что многие не принимают верующих актеров, в связи с этим он чувствует себя Штирлицем, поскольку порой вынужден скрывать свою веру.
Мерзликин признался, что людей пугает, когда они слышат, что человек ходит в храм и верует. Это изменило карьеру актера, пишет телеканал «Царьград»
«Мы живём в такое время и в таких обстоятельствах, что я ловлю себя на мысли, что я Штирлиц. Что мне, чтобы выиграть свою битву, нужно скрывать, что я Исаев. Скрывать то, во что я верую, что люблю»
Актер отметил, что после того, как он признался, что он верующий, ему перестали предлагать сценарии определенные люди, будто он «совершил какой-то каминг-аут».
Также он рассказал, как однажды сфотографировался со священником, но при публикации в глянцевом журнале его убрали с фото.