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1 час назад

Анна Фэрис призналась, что едва не бросила актерскую карьеру

Газета.Ru

Актриса Анна Фэрис в беседе с изданием People призналась, что едва не бросила актерскую карьеру в 2020 году.

Анна Фэрис призналась, что едва не бросила актерскую карьеру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тогда она закончила съемки в ситкоме CBS «Мамаша», где с 2013 играла мать-одиночку, борющуюся с зависимостями. «Впервые я не чувствовала под ногой педали газа», — поделилась Фэрис, добавив, что провела 20 лет в Голливуде, чувствуя конкуренцию и сравнение с другими.

По словам Фэрис, тогда она начала задумываться, достаточно ли у нее денег, чтобы завершить карьеру. «И я правда наслаждалась свободным временем», — призналась актриса, которая около двух лет посвятила семье — своему сыну от Криса Пратта, своему партнеру, режиссеру Майклу Барретту, и его двоим детям от предыдущих отношений.

В 2022 году Анна Фэрис вернулась к съемкам — она снялась в комедии для взрослых «Наследство», где вместе с Тони Коллетт сыграла сестер, борющихся за место в завещании смертельно больной тетушки.

Ранее Анна Фэрис обвинила покойного режиссера «Охотников за привидениями» в харассменте.

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