Голод и депрессия: на что идут актеры ради желанных ролей

Жизнь актеров это не только ковровые дорожки, роскошные наряды и многомиллионные контракты. Нередко ради выдающихся ролей артистам приходится идти на серьезные жертвы. Подробнее об актерах, которые рискнули здоровьем ради своей карьеры – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Пианист" Кадр из фильма "Пианист"

Николь Кидман, "Мулен Руж!"

Кадр из фильма "Мулен Руж!"

В фильме "Мулен Руж!" Николь хотела выглядеть максимально эффектно, поэтому, когда костюмеры затягивали корсет на ее талии, она терпела боль до последнего. Более того, Кидман сама настаивала на том, чтобы корсет был затянут максимально туго –до 46 сантиметров как у Вивьен Ли в "Унесенных ветром".

Костюмеры не стали перечить звезде, но вскоре пожалели об этом – корсет был затянут так сильно, что у Кидман сломалось ребро.

Эдриен Броуди, "Пианист"

В драме Романа Полански Броуди досталась роль выдающегося пианиста Владислава Шпильмана. Будучи евреем, ему приходилось выживать в Варшавском гетто во времена Второй мировой войны.

Чтобы основательно подготовиться к роли, исполнитель главной роли решил отказаться ото всех привычных радостей: он расстался с девушкой, продал машину, отключил телефоны и переехал. Ежедневно по четыре часа в день Броуди играл на пианино, а также по-настоящему морил себя голодом – Эдриен сидел на жесткой диете, за счет которой похудел на 14 килограммов.

Такая радикальная подготовка к съемкам не прошла бесследно. Еще год после выхода картины актер боролся с депрессией.

Рейчел Макадамс