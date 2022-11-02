Генри Кавилл рассказал о главной миссии нового Супермена

Так, по мнению артиста, миссия супергероя заключается в том, чтобы вдохновлять зрителей на благородные поступки. «Мне бы хотелось, чтобы зрители вышли из кинотеатра и почувствовали, что они могут "летать", что они могут защитить кого-либо и что они могут дать что-то [этому миру]. Это моя главная цель», — заявил Кавилл.