Шэрон Стоун рассказала об опасном диагнозе

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, как однажды она чуть не стала жертвой ложного медицинского диагноза. Подробностями звезда поделилась в своих социальных сетях.

Так, актриса написала пост, в котором призвала женщин всегда искать мнение других врачей о своем состоянии, поскольку сама Стоун едва не стала жертвой неправильного медицинского диагноза:

"Не отчаивайтесь! Всегда получайте второе мнение! Это может спасти вашу жизнь".

Шерон Стоунт призналась, что из-за ложного диагноза ей пришлось пережить болезненную процедуру и две эпидуральных анестезии. А спустя время выяснилось, что опухоль, которую обнаружил один доктор, оказалась доброкачественной фиброаденомой.

Актриса рассказала, что сейчас с ней все в порядке, однако потребуется еще около четырех-шести недель для полного восстановления.

Загрузка…