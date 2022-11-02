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2 часа назад

«Это может спасти вашу жизнь»: Шэрон Стоун рассказала об опасном диагнозе

Мария Иглина

Американская актриса Шэрон Стоун призналась, как однажды она чуть не стала жертвой ложного медицинского диагноза. Подробностями звезда поделилась в своих социальных сетях.

Шэрон Стоун рассказала об опасном диагнозе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, актриса написала пост, в котором призвала женщин всегда искать мнение других врачей о своем состоянии, поскольку сама Стоун едва не стала жертвой неправильного медицинского диагноза:

"Не отчаивайтесь! Всегда получайте второе мнение! Это может спасти вашу жизнь".

Шерон Стоунт призналась, что из-за ложного диагноза ей пришлось пережить болезненную процедуру и две эпидуральных анестезии. А спустя время выяснилось, что опухоль, которую обнаружил один доктор, оказалась доброкачественной фиброаденомой.

Актеры, которые чуть не погибли на съемках

Актриса рассказала, что сейчас с ней все в порядке, однако потребуется еще около четырех-шести недель для полного восстановления.

Ранее диетолог назвала главные тромбообразующие напитки.

Актеры,Шэрон Стоун,
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