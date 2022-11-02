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2 часа назад

Константин Хабенский приступил к съемкам в экранизации повести "Сто лет тому вперед"

Газета.Ru

Кинокомпании «Централ Партнершип», Art Pictures Studio и «Водород» начали съемки экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Об этом сообщает портал «Канобу».

Хабенский сыграет главную роль в экранизации повести "Сто лет тому вперед"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В главных ролях Константин Хабенский и Виктория Исакова. Режиссер и сценарист проекта — Александр Андрющенко известный по таким работам, как «Ника», «Чики», «Лед 2».

Оригинальная повесть относится к циклу о приключениях Алисы Селезневой. Действия происходят в конце 21 века. По сюжету главная героиня путешествует с отцом-зоологом Игорем Селезневым. Хабенский и Исакова исполнят роль родителей Алисы.

Премьера «Сто лет тому вперед» состоится 28 декабря 2023 года.

Ранее танцовщик Сергей Полунин признался, что всегда мечтал выступить на одной сцене с Хабенским.

Актеры,Игорь Селезнев,Кир Булычев,Алиса Селезнева,Александр Андрющенко,Виктория Исакова,Сергей Полунин,Константин Хабенский,
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