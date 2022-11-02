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3 часа назад

Звезда "Друзей" рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

Мария Иглина

Актрисе Кристине Эпплгейт около года назад диагностировали рассеянный склероз. В интервью The New-York Times она рассказала о жизни с такой неизлечимой болезнью.

Звезда "Друзей" рассказала о жизни с неизлечимой болезнью
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам актрисы, первые признаки болезни проявляли себя уже давно, однако она не обращала на них внимание:

"Несколько лет назад во время участия в танцевальном шоу я заметила, что стала спотыкаться. Но разве станешь придавать этому значение?"

За время болезни Эпплгейт поправилась почти на 20 килограммов. Продюсеры сериала "Прощай навсегда", в котором снималась актриса, предлагали ей завершить съемки раньше времени, но она отказалась и взяла лишь перерыв в пять месяцев, чтобы восстановиться. Однако через это время Эпплгейт вернулась на съемочную площадку в инвалидном кресле.

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Актриса призналась, что силы бороться, работать и просто жить ей дает поддержка мужа — музыканта Мартина ЛеНобла, дочери Сэди и многочисленных друзей и поклонников.

Ранее "Рамблер" писал, почему Тарковского возненавидели на съемках "Андрея Рублева".

Актеры,Друзья,Шэрон Стоун,Андрей Рублев,
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