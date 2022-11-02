Звезда "Друзей" рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

Актрисе Кристине Эпплгейт около года назад диагностировали рассеянный склероз. В интервью The New-York Times она рассказала о жизни с такой неизлечимой болезнью.

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По словам актрисы, первые признаки болезни проявляли себя уже давно, однако она не обращала на них внимание:

"Несколько лет назад во время участия в танцевальном шоу я заметила, что стала спотыкаться. Но разве станешь придавать этому значение?"

За время болезни Эпплгейт поправилась почти на 20 килограммов. Продюсеры сериала "Прощай навсегда", в котором снималась актриса, предлагали ей завершить съемки раньше времени, но она отказалась и взяла лишь перерыв в пять месяцев, чтобы восстановиться. Однако через это время Эпплгейт вернулась на съемочную площадку в инвалидном кресле.