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45 минут назад

Эми Адамс сыграла «разочарованную» в трейлере мюзикла «Зачарованная 2»

Inc-News

Эми Адамс сыграла «разочарованную» в трейлере мюзикла «Зачарованная 2». Сиквел с крутым сюжетным поворотом можно будет увидеть уже в этом месяце.Disney выпустил трейлер музыкальной комедии «Зачарованная 2», которая стала продолжением фильма 2007-го года.

Адамс сыграла «разочарованную» в мюзикле «Зачарованная 2»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Прошло более десяти лет с тех пор, как Жизель (Эми Адамс) и Роберт (Патрик Демпси) поженились, но жизнь в большом городе всё больше разочаровывает героиню, поэтому они вместе с детьми переезжают в сонный пригород Монровилль в поисках более сказочной жизни. К сожалению, и здесь всё не так, хотелось бы. Действуют свои правила, а заправляет всем местная королева Мальвина Монро (Майя Рудольф), которая заставляет чувствовать Жизель не в своей тарелке. Растерявшись от того, что «жить счастливо» у неё не получается, она обращается за помощью к магии родной Андалазии, случайно преобразует Монровилль в сказочное место и ставит светлое будущее своей семьи под угрозу. Теперь Жизель нужно успеть отыскать подходящий рецепт счастья для себя и близких.

Поставил фильм Адам Шенкман по сценарию Бриджитт Хейлс, Дж. Дэвида Стема, Дэвида Н. Уайсса и Ричарда ЛаГравенеса. Помимо Адамс, Демпси и Рудольф в «Зачарованной 2» снялись Иветт Николь Браун, Джейма Мейс, Габриелла Бальдаккино, Идина Мензел, Джеймс Марсден и др.Премьера музыкальной комедии состоится 18-го ноября в кинотеатрах и на Disney+.

Актеры,Майя Рудольф,Иветт Браун,Идина Мензел,Адам Шенкман,Джеймс Марсден,Патрик Демпси,Эми Адамс,
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