Адамс сыграла «разочарованную» в мюзикле «Зачарованная 2»

Прошло более десяти лет с тех пор, как Жизель (Эми Адамс) и Роберт (Патрик Демпси) поженились, но жизнь в большом городе всё больше разочаровывает героиню, поэтому они вместе с детьми переезжают в сонный пригород Монровилль в поисках более сказочной жизни. К сожалению, и здесь всё не так, хотелось бы. Действуют свои правила, а заправляет всем местная королева Мальвина Монро (Майя Рудольф), которая заставляет чувствовать Жизель не в своей тарелке. Растерявшись от того, что «жить счастливо» у неё не получается, она обращается за помощью к магии родной Андалазии, случайно преобразует Монровилль в сказочное место и ставит светлое будущее своей семьи под угрозу. Теперь Жизель нужно успеть отыскать подходящий рецепт счастья для себя и близких.