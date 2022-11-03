Актер Носков рассказал, как попал в сериал «Кто в доме хозяин»

Актёр Андрей Носков поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Кто в доме хозяин», принёсшем ему широкую известность в 2006 году.

Фото: Кадр из сериала "Кто в доме хозяин" Кадр из сериала "Кто в доме хозяин"

В беседе с ФАН актёр рассказал, как ему удалось получить роль в этой ленте.

«Кастинг длился третий месяц, и режиссёр стал искать уже не среди киношных актёров, а среди театральных. Тут дело случая — совпадение везения и накопленного багажа», — поделился Носков.

По его словам, команда, работавшая над сериалом, была дружная и весёлая. Именно поэтому и получился такой искромётный и добрый проект, резюмировал артист.