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3 часа назад

Актёр Носков рассказал, как попал в сериал «Кто в доме хозяин»

RT на русском

Актёр Андрей Носков поделился воспоминаниями о съёмках сериала «Кто в доме хозяин», принёсшем ему широкую известность в 2006 году.

Актер Носков рассказал, как попал в сериал «Кто в доме хозяин»
Фото: Кадр из сериала "Кто в доме хозяин"Кадр из сериала "Кто в доме хозяин"

В беседе с ФАН актёр рассказал, как ему удалось получить роль в этой ленте.

«Кастинг длился третий месяц, и режиссёр стал искать уже не среди киношных актёров, а среди театральных. Тут дело случая — совпадение везения и накопленного багажа», — поделился Носков.

По его словам, команда, работавшая над сериалом, была дружная и весёлая. Именно поэтому и получился такой искромётный и добрый проект, резюмировал артист.

Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.

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