Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые появится в кино

18-летняя топ-модель Дева Кассель, дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, дебютирует в кино.

Фото: Pxhere Pxhere

Красавица из звездной семьи появится в картине "Прекарсное лето" в роли дикой и провокационной натурщицы по имени Амелия.

Драма итальянского режиссера Лауры Лучетти о взрослении основана на романе итальянского писателя Чезаре Павезе «Поместье Ла Белла», который в 1950 году получил престижную итальянскую литературную премию Premio Strega.

В «Прекрасном лете» 18-летняя Касселль, которая регулярно работает моделью для Dolce & Gabbana, играет раскованную модель Амелию. Она приводит свою подругу Джинию, которую играет Иле Яра Вианелло в богемный мир, где девушка впервые влюбляется.