Звезда сериала «Кухня» высказал, что думает о Москве

Звезда сериала «Кухня», актер Марк Богатырев рассказал о том, что он думает о жизни в российской столице. Своим мнением актер поделился в беседе с изданием Starhit.
По его словам, жизнь в столице ему нравится, однако родом парень из Обнинска в Калужской области. В родном городе у него живет мама, близкие друзья детства. Атмосфера маленького провинциального города помогает отдохнуть от ритма столицы.
«Очень там много меня. Поэтому, наверно, так же как я на половину русский, на половину армянин, в таких же пропорциях местный московский парень и провинциал. Держу баланс», — рассказал Богатырев.
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