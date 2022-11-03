Звезда сериала «Кухня» высказал, что думает о Москве

Звезда сериала «Кухня» , актер Марк Богатырев рассказал о том, что он думает о жизни в российской столице. Своим мнением актер поделился в беседе с изданием Starhit .

По его словам, жизнь в столице ему нравится, однако родом парень из Обнинска в Калужской области. В родном городе у него живет мама, близкие друзья детства. Атмосфера маленького провинциального города помогает отдохнуть от ритма столицы.