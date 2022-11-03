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3 часа назад

Звезда сериала «Кухня» высказал, что думает о Москве

Диана Товсепова

Звезда сериала «Кухня», актер Марк Богатырев рассказал о том, что он думает о жизни в российской столице. Своим мнением актер поделился в беседе с изданием Starhit.

Звезда сериала «Кухня» высказал, что думает о Москве
Фото: Кадр из сериала "Кухня"Кадр из сериала "Кухня"

По его словам, жизнь в столице ему нравится, однако родом парень из Обнинска в Калужской области. В родном городе у него живет мама, близкие друзья детства. Атмосфера маленького провинциального города помогает отдохнуть от ритма столицы.

«Очень там много меня. Поэтому, наверно, так же как я на половину русский, на половину армянин, в таких же пропорциях местный московский парень и провинциал. Держу баланс», — рассказал Богатырев.

Звезда "Кухни" сыграет сразу две роли в новом комедийном сериале

Ранее мы писали о достойных фильмах, снятых в регионах России.

Актеры,Кухня,Марк Богатырев,
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