Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
2 часа назад

Звезда "Дивергента" Тео Джеймс сыграет главную роль в сериале по "Джентльменам" Гая Ричи

Газета.Ru

Английский актер Тео Джеймс, известный по франшизе «Дивергент», исполнит главную роль в предстоящем сериале Netflix «Джентльмены» по мотивам одноименной криминальной комедии Гая Ричи, пишет Deadline.

Звезда "Дивергента" сыграет главную роль в сериале по "Джентльменам"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О планах стримингового сервиса снять сериальный спин-офф картины Ричи стало известно в марте. Сообщается, что съемки шоу должны стартовать в Лондоне на следующей неделе.

Сюжет «Джентльменов» будет вращаться вокруг молодого человека по имени Эдди Холстед (его сыграет Джеймс), который получает от отца большое наследство, но обнаруживает, что оно напрямую связано с марихуановой империей легендарного Микки Пирсона — героя Мэттью Макконахи из оригинальной ленты.

Как отмечает Deadline, Ричи выступил соавтором сценария пилотного эпизода. Планируется, что он снимет первые две серии и займется продюсированием шоу вместе с Айваном Эткинсоном, Марном Дэвисом и Биллом Блоком, работавшими над фильмом «Джентльмены».

Подробнее об оригинальной картине Ричи можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».

Ранее братья Руссо сообщили, что киноадаптация мультфильма «Геркулес» от Гая Ричи будет нацелена на аудиторию TikTok.

Актеры,Геркулес,Дивергент,Тео Джеймс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители