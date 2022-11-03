Звезда "Дивергента" сыграет главную роль в сериале по "Джентльменам"

Английский актер Тео Джеймс, известный по франшизе «Дивергент», исполнит главную роль в предстоящем сериале Netflix «Джентльмены» по мотивам одноименной криминальной комедии Гая Ричи, пишет Deadline.

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О планах стримингового сервиса снять сериальный спин-офф картины Ричи стало известно в марте. Сообщается, что съемки шоу должны стартовать в Лондоне на следующей неделе.

Сюжет «Джентльменов» будет вращаться вокруг молодого человека по имени Эдди Холстед (его сыграет Джеймс), который получает от отца большое наследство, но обнаруживает, что оно напрямую связано с марихуановой империей легендарного Микки Пирсона — героя Мэттью Макконахи из оригинальной ленты.

Как отмечает Deadline, Ричи выступил соавтором сценария пилотного эпизода. Планируется, что он снимет первые две серии и займется продюсированием шоу вместе с Айваном Эткинсоном, Марном Дэвисом и Биллом Блоком, работавшими над фильмом «Джентльмены».

Подробнее об оригинальной картине Ричи можно почитать в рецензии «Газеты.Ru».