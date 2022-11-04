Зрителей не вдохновила “трансгендерная” версия “Ромео и Джульетты” в антураже Третьего рейха

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Telegraph, читатели раскритиковали постановку “Ромео и Джульетты” в модном тренде половых извращений, приправленных нацистским колоритом.

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Постановку показал лондонский театр “Икар”, пригласивший на главные роли трансгендеров и превративший Джульетту в еврейку из гетто, а Ромео – в члена гитлерюгенда.

Сообщается, что коллектив театра устроил бунт и разорвал трудовые отношения с директором по кастингу, но не потому, что первую и самую чистую любовь пытаются изображать люди, сменившие пол и не потому, что Ромео вдруг подался в нацисты. Оказалось, что гнев труппы вызвал тот факт, что на кастинг не пригласили ни одного еврея.