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3 часа назад

Умер звезда американских вестернов актер Эндрю Прайн

Inc-News

Артисту стало плохо во время путешествия по Франции.

Умер звезда американских вестернов актер Эндрю Прайн
Фото: Inc-NewsInc-News

Американский актер Эндрю Пратт скончался в возрасте восьмидесяти шести лет во время семейного путешествия по Франции.

Артист был известен исполнением большого числа ролей в вестернах и гангстерских боевиках.

Пик его славы пришелся на шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, когда он блестяще исполнил брата Хелен Келлер в «Чудотворце» и законника, который вместе с Беном Джонсоном охотится на серийного убийцу в капюшоне в культовом классическом фильме «Город, у которого страшный закат».

Среди других его значимых работ роль младшего брата Эрла Холлимана в сериале NBC «Широкая страна» и роль старшего сына Барри Салливана в другом вестерне NBC «Западная дорога».

В начале девяностых Пратт сыграл еще одну культовую роль - генерала Конфедерации Ричарда Б. Гарнетта в «Геттисберге».

Последние два десятка лет актер уже практически не снимался, хотя и жил активной жизнью.

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