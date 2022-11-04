Умер звезда американских вестернов актер Эндрю Прайн

Артисту стало плохо во время путешествия по Франции.

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Американский актер Эндрю Пратт скончался в возрасте восьмидесяти шести лет во время семейного путешествия по Франции.

Артист был известен исполнением большого числа ролей в вестернах и гангстерских боевиках.

Пик его славы пришелся на шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, когда он блестяще исполнил брата Хелен Келлер в «Чудотворце» и законника, который вместе с Беном Джонсоном охотится на серийного убийцу в капюшоне в культовом классическом фильме «Город, у которого страшный закат».

Среди других его значимых работ роль младшего брата Эрла Холлимана в сериале NBC «Широкая страна» и роль старшего сына Барри Салливана в другом вестерне NBC «Западная дорога».

В начале девяностых Пратт сыграл еще одну культовую роль - генерала Конфедерации Ричарда Б. Гарнетта в «Геттисберге».