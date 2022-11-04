Умер звезда американских вестернов актер Эндрю Прайн

Артисту стало плохо во время путешествия по Франции.
Американский актер Эндрю Пратт скончался в возрасте восьмидесяти шести лет во время семейного путешествия по Франции.
Артист был известен исполнением большого числа ролей в вестернах и гангстерских боевиках.
Пик его славы пришелся на шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, когда он блестяще исполнил брата Хелен Келлер в «Чудотворце» и законника, который вместе с Беном Джонсоном охотится на серийного убийцу в капюшоне в культовом классическом фильме «Город, у которого страшный закат».
Среди других его значимых работ роль младшего брата Эрла Холлимана в сериале NBC «Широкая страна» и роль старшего сына Барри Салливана в другом вестерне NBC «Западная дорога».
В начале девяностых Пратт сыграл еще одну культовую роль - генерала Конфедерации Ричарда Б. Гарнетта в «Геттисберге».
Последние два десятка лет актер уже практически не снимался, хотя и жил активной жизнью.