Дженнифер Лоуренс рассказала, зачем напивалась во время съемок

В списке каждой голливудской звезды есть проекты, которые сделали ее популярной. Но за быстро приходящей славой кроется не только большая работа, но и стресс. И каждый справляется с ним как может. Актриса Дженнифер Лоуренс, например, нашла спасение в алкоголе. Откровенное признание она сделала в интервью The New York Times, когда рассказывала о своем участии в популярной франшизе «Голодные игры».

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Во время работы над проектом Лоуренс быстро сблизилась с коллегами по площадке — актерами Джошем Хатчерсоном и Лиамом Хемсвортом. После съемок актриса с удовольствием проводила время с новыми друзьями, однако расслабиться не получалось: фанаты не давали прохода. Бесконечные премьеры и многолюдные мероприятия для прессы ее утомляли.

Актриса сравнивает себя с Бритни Спирс в ее клипе Lucky, где звезда в отчаянии наблюдает из лимузина за бушующим морем фанатов. Но Дженнифер, в отличие от Бритни, в депрессию не скатилась. «Мы с ребятами всегда возвращались в наш отель и просто пили виски и накуривались», — рассказывает актриса.