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2 часа назад

Актриса и продюсер Марго Робби намекнула на желание стать режиссером

Газета.Ru

Актриса и соосновательница продюсерской компании LuckyChap Entertainment Марго Робби заявила, что планирует попробовать себя в режиссуре. Ее слова передает The Variety.

Актриса и продюсер Марго Робби намекнула на желание стать режиссером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При этом Робби добавила, что пока не торопиться воплощать в жизнь это желание.

"Мне нравится, что будучи актером, могу видеть работу других режиссеров. Это полезно. Что касается моей любви к кино, то мой вкус довольно эклектичен", - сказала актриса.

Ранее сообщалось, что Марго Робби в рубашке на голое тело снялась для обложки глянца.

Актеры,Марго Робби,
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