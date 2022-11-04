Актриса и продюсер Марго Робби намекнула на желание стать режиссером

Актриса и соосновательница продюсерской компании LuckyChap Entertainment Марго Робби заявила, что планирует попробовать себя в режиссуре. Ее слова передает The Variety.
При этом Робби добавила, что пока не торопиться воплощать в жизнь это желание.
"Мне нравится, что будучи актером, могу видеть работу других режиссеров. Это полезно. Что касается моей любви к кино, то мой вкус довольно эклектичен", - сказала актриса.
Ранее сообщалось, что Марго Робби в рубашке на голое тело снялась для обложки глянца.