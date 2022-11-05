Марго Робби не исключила, что станет режиссером

Знаменитая актриса Марго Робби не исключила, что в будущем будет пополнять свою фильмографию не только за счет ролей, но и с помощью собственных постановок картин.

«Я давно во время съемок наблюдаю за действиями режиссеров. Мне нравится смотреть, как они работают. Думаю, это будет полезным для меня, если я решусь стать по ту сторону экрана. Я не исключаю такого развития событий», – рассказала артистка.

С учетом того, что Марго Робби не только актриса, но уже и пробовала себя в качестве продюсера, помогала в написании сценариев, и снималась на обложках специализированных журналов о кино, для полной коллекции ей как раз режиссерского пульта и не хватает.