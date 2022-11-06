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2 часа назад

Яблоко от яблони: Майкл Дуглас и его сын Кэмерон сыграют вместе в семейной драме

Mainstyle

Майкл Дуглас и его родной сын Кэмерон снова встретятся на большом экране! Спустя почти 20 лет после того, как дуэт сыграл вместе с покойным дедом Кирком Дугласом в драме «Семейные ценности», родственники появятся вместе в ещё одной семейной драме «Кроватый узел» от режиссёра Ховарда Дойча. Фильм, основанный на романе Боба Рича 2015 года, расскажет нам историю одинокого отца, который пригласил своего отчуждённого сына приехать к нему в Пуэрто-Рико, чтобы принять участие в соревновании по рыбной ловле и попытаться восстановить их испорченные отношения. Дойч, который уже успел себя зарекомендовать в статусе режиссёра таких популярных сериалов, как «Молодой Шелдон» и «Империя», уже сейчас ясно дал понять, что это будет фильм об искуплении, любви и прощении.

Майкл Дуглас и его сын сыграют вместе в семейной драме
Фото: MainstyleMainstyle

«О нескольких поколениях семьи, которых объединяют и разрывают тайны, убийства и правдивые признания. Ещё и в исполнении Майкла и Кэмерона Дугласа. Я не могу быть более взволнованным, чем перед началом производства "Кровавого узла"», — признался режиссёр.

Фильм станет первой актёрской работой Кэмерона Дугласа с тех пор, как он вышел из тюрьмы в 2016 году, проведя за решёткой почти восемь лет за преступления, связанные с наркотиками. Сейчас отец двоих детей работает над возобновлением своей актёрской карьеры и испытывает глубокую благодарность за то, что его семья никогда не отказывалась от него в трудные минуты. Автор книги «Долгий путь домой» также в глубине души надеется на то, что его история поможет другим зависимым людям «обратиться за помощью и, возможно, даже спасёт кому-то жизнь». Что касается Майкла, то он продолжает гордиться строптивым наследником и всегда готов предложить ему в помощь своё сильное плечо.

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