5 самых высокооплачиваемых актеров в мире: видео

Рейтинг самых богатых и успешных актеров постоянно меняется. Никому неизвестно, какой проект принесет самый большой заработок.

Поэтому каждый актер проделывает огромную работу, чтобы кинокомпании и бренды хотели его заполучить в свои проекты. Гонорар актера определяется несколькими факторами: внешность, талант и конечно же популярность. Чем известней актер, тем выше его гонорар.

Кто же на сегодняшний день входит в пятерку самых высокооплачиваемых актеров? Начнем с Бена Аффлека, который находится на пятом месте и чей гонорар оценивается в 55 миллионов долларов.

Полный список самых высокооплачиваемых актеров смотрите в видео.