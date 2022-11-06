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2 часа назад

5 самых высокооплачиваемых актеров в мире: видео

Катерина Саломе

Рейтинг самых богатых и успешных актеров постоянно меняется. Никому неизвестно, какой проект принесет самый большой заработок.

Поэтому каждый актер проделывает огромную работу, чтобы кинокомпании и бренды хотели его заполучить в свои проекты. Гонорар актера определяется несколькими факторами: внешность, талант и конечно же популярность. Чем известней актер, тем выше его гонорар.

Странные и скандальные: реалити-шоу, которые приковывают к экрану

Кто же на сегодняшний день входит в пятерку самых высокооплачиваемых актеров? Начнем с Бена Аффлека, который находится на пятом месте и чей гонорар оценивается в 55 миллионов долларов.

Полный список самых высокооплачиваемых актеров смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали, кто из актеров получил мизерные гонорары за роли в культовых фильмах.

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